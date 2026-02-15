Levante 0 - 2 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Levante 0 - 2 Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de febrero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio Ciudad de Valencia, el Valencia se impuso por 2-0 al Levante, en un encuentro donde la posesión estuvo repartida, pero el Valencia supo capitalizar sus oportunidades en la segunda mitad. Los goles llegaron gracias a Largie Ramazani en el minuto 64, asistido por Luis Rioja, y Umar Sadiq en el minuto 84, marcando la diferencia en un partido donde ambos equipos tuvieron sus momentos de ataque. El Levante intentó responder, pero no logró concretar sus oportunidades, reflejado en sus 8 remates, de los cuales solo 1 fue bloqueado, en contraste con los 5 remates del Valencia. La expulsión de Kervin Arriaga por doble amarilla en el tiempo añadido complicó aún más la situación para el Levante, que no pudo revertir el marcador. El partido también contó con momentos clave revisados por el VAR, aunque no hubo cambios en las decisiones arbitrales que afectaran el resultado final. El Valencia, con esta victoria, suma puntos importantes que lo sitúan con 26 puntos, manteniéndose en la lucha por alejarse de los puestos de descenso, mientras que el Levante, con 18 puntos, se encuentra en una situación complicada en la zona baja de la tabla, acercándose peligrosamente a los puestos de descenso. Este resultado deja al Levante en una posición difícil, necesitando sumar puntos en las jornadas restantes para evitar el descenso.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: LEVANTE 0 - VALENCIA 2 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

LEVANTE: Mathew Ryan; Nacho Perez (Paco Cortes, min.78), Adrian De La Fuente, Matias Moreno, Manuel Sanchez; Kervin Arriaga, Pablo Martinez (Unai Vencedor, min.78), Carlos Alvarez (Jon Olasagasti, min.69), Iker Losada (Etta Eyong, min.69), Kareem Tunde, Ivan Romero (Carlos Espi, min.69).



VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Nunez, Cesar Tarrega, Eray Coemert (Baptiste Santamaria, min.88), Jose Gaya; Luis Rioja, Filip Ugrinic (Javier Guerra, min.58), Pepelu (Guido Rodriguez, min.58), Largie Ramazani (Jesus Vazquez, min.88); Lucas Beltran, Hugo Duro (Umar Sadiq, min.58).



--GOLES.

0-1, min.64: Largie Ramazani (Luis Rioja) .

0-2, min.84: Umar Sadiq.





--ÁRBITRO.

Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Guillermo Santiago, en el VAR: Pablo Gonzalez y Javier Iglesias. Amonestó a Matias Moreno (min.85), Kervin Arriaga (min.90+5), y, además expulso por doble amarilla a Kervin Arriaga (min.90+5), por parte del LEVANTE. Amonestó a Filip Ugrinic (min.17), Jesus Vazquez (min.90+2), por parte del VALENCIA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.85: ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Valencia.



Min.88: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.





--ESTADIO.

Estadio Ciudad de Valencia televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Levante Valencia Goles 0 2 Remates Fuera 6 2 Remates 8 5 Pases Totales 170 252 Corners 3 2 Faltas 11 10 Posesión 47% 53% Tiros Bloqueados 1 1 Fueras de Juego 0 3 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 1 0 Asistencias 0 1 Ataques 36 46 Ataques Peligrosos 14 14 Centros 20 10 Saques de Banda 24 14 Saques de Portería 5 8 Tratamientos 2 2 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 13 11 Paradas 0 1 Contra Golpes 4 5



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 60 24 2 Champions Barcelona 58 23 3 Champions Villarreal 45 23 4 Champions Atlético 45 24 5 Europa League Betis 38 23 6 Conference League Espanyol 35 24 14 Permanencia Valencia 26 24 18 Descenso Mallorca 24 23 19 Descenso Levante 18 23 20 Descenso Real Oviedo 16 23



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/02/2026 LaLiga Levante 0-2 Valencia 21/11/2025 LaLiga Valencia 1-0 Levante









-Últimos Resultados del Levante.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/02/2026 LaLiga Levante 0-2 Valencia 08/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 4-2 Levante 31/01/2026 LaLiga Levante 0-0 Atlético 23/01/2026 LaLiga Levante 3-2 Elche 17/01/2026 LaLiga Real Madrid 2-0 Levante









-Últimos Resultados del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/02/2026 LaLiga Levante 0-2 Valencia 08/02/2026 LaLiga Valencia 0-2 Real Madrid 01/02/2026 LaLiga Betis 2-1 Valencia 24/01/2026 LaLiga Valencia 3-2 Espanyol 18/01/2026 LaLiga Getafe 0-1 Valencia









-Próximos partidos del Levante.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 18/02/2026 20:00 LaLiga Levante Villarreal 22/02/2026 16:15 LaLiga Barcelona Levante 27/02/2026 21:00 LaLiga Levante Alavés









-Próximos partidos del Valencia.

