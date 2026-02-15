Levante 0 - 2 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Levante 0 - 2 Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 15 de febrero de 2026.
En el Estadio Ciudad de Valencia, el Valencia se impuso por 2-0 al Levante, en un encuentro donde la posesión estuvo repartida, pero el Valencia supo capitalizar sus oportunidades en la segunda mitad. Los goles llegaron gracias a Largie Ramazani en el minuto 64, asistido por Luis Rioja, y Umar Sadiq en el minuto 84, marcando la diferencia en un partido donde ambos equipos tuvieron sus momentos de ataque. El Levante intentó responder, pero no logró concretar sus oportunidades, reflejado en sus 8 remates, de los cuales solo 1 fue bloqueado, en contraste con los 5 remates del Valencia. La expulsión de Kervin Arriaga por doble amarilla en el tiempo añadido complicó aún más la situación para el Levante, que no pudo revertir el marcador.
El partido también contó con momentos clave revisados por el VAR, aunque no hubo cambios en las decisiones arbitrales que afectaran el resultado final. El Valencia, con esta victoria, suma puntos importantes que lo sitúan con 26 puntos, manteniéndose en la lucha por alejarse de los puestos de descenso, mientras que el Levante, con 18 puntos, se encuentra en una situación complicada en la zona baja de la tabla, acercándose peligrosamente a los puestos de descenso. Este resultado deja al Levante en una posición difícil, necesitando sumar puntos en las jornadas restantes para evitar el descenso.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: LEVANTE 0 - VALENCIA 2 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
LEVANTE: Mathew Ryan; Nacho Perez (Paco Cortes, min.78), Adrian De La Fuente, Matias Moreno, Manuel Sanchez; Kervin Arriaga, Pablo Martinez (Unai Vencedor, min.78), Carlos Alvarez (Jon Olasagasti, min.69), Iker Losada (Etta Eyong, min.69), Kareem Tunde, Ivan Romero (Carlos Espi, min.69).
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Nunez, Cesar Tarrega, Eray Coemert (Baptiste Santamaria, min.88), Jose Gaya; Luis Rioja, Filip Ugrinic (Javier Guerra, min.58), Pepelu (Guido Rodriguez, min.58), Largie Ramazani (Jesus Vazquez, min.88); Lucas Beltran, Hugo Duro (Umar Sadiq, min.58).
--GOLES.
0-1, min.64: Largie Ramazani (Luis Rioja) .
0-2, min.84: Umar Sadiq.
--ÁRBITRO.
Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Guillermo Santiago, en el VAR: Pablo Gonzalez y Javier Iglesias. Amonestó a Matias Moreno (min.85), Kervin Arriaga (min.90+5), y, además expulso por doble amarilla a Kervin Arriaga (min.90+5), por parte del LEVANTE. Amonestó a Filip Ugrinic (min.17), Jesus Vazquez (min.90+2), por parte del VALENCIA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.85: ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Valencia.
Min.88: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
--ESTADIO.
Estadio Ciudad de Valencia televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Levante
| Valencia
|Goles
| 0
| 2
|Remates Fuera
| 6
| 2
|Remates
| 8
| 5
|Pases Totales
| 170
| 252
|Corners
| 3
| 2
|Faltas
| 11
| 10
|Posesión
| 47%
| 53%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 1
|Fueras de Juego
| 0
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 2
|Tarjetas Rojas
| 1
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 36
| 46
|Ataques Peligrosos
| 14
| 14
|Centros
| 20
| 10
|Saques de Banda
| 24
| 14
|Saques de Portería
| 5
| 8
|Tratamientos
| 2
| 2
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 13
| 11
|Paradas
| 0
| 1
|Contra Golpes
| 4
| 5
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 60
| 24
|2
| Champions
| Barcelona
| 58
| 23
|3
| Champions
| Villarreal
| 45
| 23
|4
| Champions
| Atlético
| 45
| 24
|5
| Europa League
| Betis
| 38
| 23
|6
| Conference League
| Espanyol
| 35
| 24
|14
| Permanencia
| Valencia
| 26
| 24
|18
| Descenso
| Mallorca
| 24
| 23
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 23
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 23
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Valencia
|21/11/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Levante
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Valencia
|08/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-2
| Levante
|31/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-0
| Atlético
|23/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-2
| Elche
|17/01/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Levante
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Valencia
|08/02/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Real Madrid
|01/02/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Valencia
|24/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Espanyol
|18/01/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Valencia
-Próximos partidos del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|18/02/2026 20:00
| LaLiga
| Levante
| Villarreal
|22/02/2026 16:15
| LaLiga
| Barcelona
| Levante
|27/02/2026 21:00
| LaLiga
| Levante
| Alavés
-Próximos partidos del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|22/02/2026 21:00
| LaLiga
| Villarreal
| Valencia
|01/03/2026 16:15
| LaLiga
| Valencia
| Osasuna
|08/03/2026 21:00
| LaLiga
| Valencia
| Alavés