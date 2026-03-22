Leylah Fernandez 0 - 2 Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 22 de marzo de 2026.





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Jessica Pegula ha avanzado a los octavos de final del torneo Miami Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a Leylah Fernandez (2-6, 2-6) en una duración no especificada del partido. Este encuentro correspondía a los dieciseisavos de final. En el desglose del partido, Pegula demostró una sólida actuación en su servicio, logrando mantener su saque en la mayoría de los juegos y aprovechando las oportunidades para romper el servicio de Fernandez en momentos clave del encuentro. Pegula no concedió ningún set, lo que resalta su dominio durante el partido. Entre las estadísticas destacadas de su saque, Pegula registró un total de 6 aces y mantuvo una efectividad en su primer servicio del 67%, además de ganar el 26 de los 33 puntos jugados en su primer servicio, lo que contribuyó significativamente a su victoria.



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