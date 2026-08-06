Linda Noskova 0 - 2 Caty McNally: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de agosto de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



Caty McNally ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo National Bank Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la checa Linda Noskova por 7-6, 6-1. En el primer set, Caty McNally logró romper el servicio de Linda Noskova en el juego 7 y 9, mientras que Noskova rompió el servicio de McNally en los juegos 2 y 6. El set se decidió en un tie-break que McNally ganó 7-5. En el segundo set, McNally mostró un rendimiento sólido en el servicio, manteniendo todos sus juegos de servicio y rompiendo el servicio de Noskova en los juegos 2 y 6, llevándose el set 6-1. Estadísticas de saque de Caty McNally: - 1st Serve Percentage: 68% - 1st Serve Points Won: 30 - 2nd Serve Points Won: 12 - Break Points Saved: 3 de 5 - Aces: 5 - Double Faults: 5 Estadísticas de saque de Linda Noskova: - 1st Serve Percentage: 48% - 1st Serve Points Won: 19 - 2nd Serve Points Won: 12 - Break Points Saved: 3 de 5 - Aces: 2 - Double Faults: 11



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



