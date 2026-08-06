Linda Noskova 0 - 2 Caty McNally: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 6 de agosto de 2026.
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Caty McNally ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo National Bank Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la checa Linda Noskova por 7-6, 6-1.
En el primer set, Caty McNally logró romper el servicio de Linda Noskova en el juego 7 y 9, mientras que Noskova rompió el servicio de McNally en los juegos 2 y 6. El set se decidió en un tie-break que McNally ganó 7-5. En el segundo set, McNally mostró un rendimiento sólido en el servicio, manteniendo todos sus juegos de servicio y rompiendo el servicio de Noskova en los juegos 2 y 6, llevándose el set 6-1.
Estadísticas de saque de Caty McNally:
- 1st Serve Percentage: 68%
- 1st Serve Points Won: 30
- 2nd Serve Points Won: 12
- Break Points Saved: 3 de 5
- Aces: 5
- Double Faults: 5
Estadísticas de saque de Linda Noskova:
- 1st Serve Percentage: 48%
- 1st Serve Points Won: 19
- 2nd Serve Points Won: 12
- Break Points Saved: 3 de 5
- Aces: 2
- Double Faults: 11
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