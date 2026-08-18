Linda Noskova 2 - 0 Clara Tauson: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de agosto de 2026.





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La tenista checa Linda Noskova ha avanzado a los octavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la danesa Clara Tauson por 7-6, 6-2. En el primer set, Linda Noskova logró una victoria ajustada en el tie-break con un marcador de 7-6, después de romper el servicio de Clara Tauson en el décimo juego para igualar el set 5-5. Noskova mostró una sólida actuación en su servicio, manteniendo su saque en cinco ocasiones durante el set. En el segundo set, Noskova rompió el servicio de Tauson en el tercer y séptimo juego, asegurando una ventaja decisiva que le permitió cerrar el set 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Noskova tuvo un 70% de efectividad en su primer servicio y ganó el 64% de los puntos con su servicio en todo el partido. Además, acumuló un total de 15 aces y cometió 8 dobles faltas.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



