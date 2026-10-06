Linda Noskova 0 - 2 Ekaterina Alexandrova: resumen y estadísticas del partido de China Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de octubre de 2026.





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Ekaterina Alexandrova ha avanzado a los cuartos de final del torneo China Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura al aire libre en Beijing, tras ganar por la vía rápida a Linda Noskova, con un resultado de 6-2, 6-2 en 1 hora y 6 minutos. En el primer set, Ekaterina Alexandrova logró romper el servicio de Linda Noskova en dos ocasiones, en el tercer y séptimo juego, lo que le permitió ganar el set 6-2. En el segundo set, Alexandrova nuevamente consiguió dos 'breaks', en el quinto y séptimo juego, asegurando así el set con el mismo marcador de 6-2. Estadísticas destacadas del partido incluyen un 1st Serve Percentage de 51% para Alexandrova, quien también ganó el 71% de sus puntos de servicio y logró 5 aces durante el encuentro. Por otro lado, Linda Noskova tuvo un 1st Serve Percentage de 60% y ganó el 52% de sus puntos de servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



