Linda Noskova 2 - 0 Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Grass Court Championships (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de junio de 2026.





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La tenista checa Linda Noskova ha avanzado a las semifinales del torneo de hierba Court Championships, de categoría WTA 500 y que se disputa en hierba, tras ganar a la española Paula Badosa por la vía rápida, con un resultado de 6-1, 6-3 en un tiempo de duración del partido que no se especifica. En el primer set, Linda Noskova mostró un dominio claro al romper el servicio de Paula Badosa en tres ocasiones, llevándose el set por 6-1. En el segundo set, Noskova continuó con su sólido desempeño, logrando un break crucial en el cuarto juego y manteniendo su servicio para cerrar el set 6-3. Noskova tuvo un 72% de efectividad en su primer servicio, ganando el 68% de los puntos con su servicio en total. Además, logró 8 aces y salvó 7 de las 5 oportunidades de break en contra.



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