Linda Noskova 2 - 0 Viktorija Golubic: resumen y estadísticas del partido de China Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de octubre de 2026.





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La tenista checa Linda Noskova ha avanzado a los octavos de final del torneo China Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura en Beijing, tras ganar por la vía rápida a la suiza Viktorija Golubic con un resultado de 6-2, 6-1. En el primer set, Linda Noskova logró dos quiebres de servicio, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-2. En el segundo set, Noskova mantuvo su dominio, rompiendo el servicio de Golubic en tres ocasiones para finalizar el set 6-1. Noskova mostró un sólido desempeño en su servicio, con un porcentaje de primer servicio del 77% y ganando el 76% de los puntos jugados con su servicio. Además, consiguió 7 aces durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



