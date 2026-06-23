Liudmila Samsonova 1 - 2 Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Bad Homburg Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de junio de 2026.





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Elina Svitolina ha avanzado a los cuartos de final del torneo Bad Homburg Open, de categoría WTA 500, que se disputa en hierba, tras ganar a la rusa Liudmila Samsonova por 3-6, 6-3, 6-2 en 2 horas y 12 minutos. En el primer set, Liudmila Samsonova logró romper el servicio de Elina Svitolina en tres ocasiones, lo que le permitió ganar el set 6-3. En el segundo set, Svitolina se recuperó y logró romper el servicio de Samsonova tres veces, llevándose el set 6-3. En el tercer y decisivo set, Svitolina mantuvo su impulso, rompiendo el servicio de Samsonova en tres ocasiones y asegurando la victoria con un 6-2. En términos de estadísticas de servicio, Svitolina tuvo un 62% de efectividad en su primer servicio, ganando el 38% de los puntos con su primer saque y el 16% con su segundo. Samsonova, por su parte, tuvo un 57% de efectividad en su primer servicio, ganando el 23% de los puntos con su primer saque y el 15% con su segundo.



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