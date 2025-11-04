Liverpool 1 - 0 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 4 de noviembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el encuentro disputado en Anfield, el Liverpool se impuso por 1-0 al Real Madrid, gracias a un gol de Alexis Mac Allister en el minuto 61, asistido por Dominik Szoboszlai. El partido estuvo marcado por una intensa batalla en el centro del campo, con el Liverpool mostrando una mayor iniciativa en ataque, reflejada en sus 17 remates frente a los 8 del Real Madrid, aunque el equipo visitante mantuvo una mayor posesión del balón con un 61%. La actuación del VAR jugó un papel crucial en el desarrollo del partido, especialmente cuando en el minuto 30 se revisó una jugada que podría haber resultado en un penalti para el Liverpool, decisión que finalmente no se modificó, manteniendo el juego sin penalti para el equipo local.
El Real Madrid intentó responder al gol del Liverpool y tuvo momentos en los que amenazó la portería rival, pero el equipo local, respaldado por su portero Giorgi Mamardashvili, logró mantener la ventaja. A pesar de las múltiples tarjetas amarillas recibidas por el Real Madrid, incluyendo una a Vinicius Junior, Dean Huijsen, Jude Bellingham y Alvaro Carreras, no hubo expulsiones que alteraran el número de jugadores en el campo. La revisión del VAR confirmó el gol del Liverpool en el minuto 63, consolidando el marcador final de 1-0. Este resultado deja al Liverpool con 9 puntos tras 4 partidos, igualando en puntos al Real Madrid en la clasificación, pero superándolo por la victoria directa en este enfrentamiento.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: LIVERPOOL 1 - REAL MADRID 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
LIVERPOOL: Giorgi Mamardashvili; Conor Bradley, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Andrew Robertson (Milos Kerkez, min.88); Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister (Curtis Jones, min.79), Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz (Federico Chiesa, min.88), Hugo Ekitike (Cody Gakpo, min.79).
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde (Brahim Diaz, min.90), Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga (Rodrygo, min.69), Arda Guler (Trent Alexander-Arnold, min.82), Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.
--GOLES.
1-0, min.61: Alexis Mac Allister (Dominik Szoboszlai) .
Amarilla al banquillo, a Xabi Alonso del Real Madrid en el minuto 90 +6.
--ÁRBITRO.
Istvan Kovacs, asistido en las bandas por Mihai Marica y Ferencz Tunyogi, en el VAR: Bastian Dankert y Fedayi San. Amonestó a Alexis Mac Allister (min.52), por parte del LIVERPOOL. Amonestó a Vinicius Junior (min.23), Dean Huijsen (min.45+1), Jude Bellingham (min.60), Alvaro Carreras (min.90+5), por parte del REAL MADRID.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.30: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Liverpool.
Min.33: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡no otorgar el penalti a Liverpool!
Min.62: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible gol para Liverpool.
Min.63: ¡EL GOL SE MANTIENE! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol para el Liverpool se mantiene.
--ESTADIO.
Anfield
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Liverpool
| Real Madrid
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 3
| 4
|Remates
| 17
| 8
|Pases Totales
| 332
| 531
|Corners
| 4
| 2
|Faltas
| 16
| 11
|Posesión
| 39%
| 61%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 2
|Fueras de Juego
| 2
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 5
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 92
| 86
|Ataques Peligrosos
| 51
| 59
|Centros
| 12
| 8
|Saques de Banda
| 22
| 11
|Saques de Portería
| 10
| 4
|Tratamientos
| 6
| 0
|Sustituciones
| 4
| 3
|Tiros de Falta
| 11
| 18
|Paradas
| 2
| 8
|Contra Golpes
| 6
| 4
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Arsenal
| 12
| 4
|2
| Paris Saint-Germain
| 9
| 3
|3
| Bayern Munich
| 9
| 3
|4
| Inter
| 9
| 3
|5
| Real Madrid
| 9
| 4
|6
| Liverpool
| 9
| 4
|7
| Tottenham Hotspur
| 8
| 4
|8
| Borussia Dortmund
| 7
| 3
|9
| Manchester City
| 7
| 3
|10
| Sporting CP
| 7
| 4
|11
| Newcastle United
| 6
| 3
|12
| Barcelona
| 6
| 3
|13
| Chelsea
| 6
| 3
|14
| Atlético
| 6
| 4
|15
| Qarabag FK
| 6
| 3
|16
| Galatasaray
| 6
| 3
|17
| PSV Eindhoven
| 5
| 4
|18
| Monaco
| 5
| 4
|19
| Atalanta
| 4
| 3
|20
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 4
|21
| SSC Napoli
| 4
| 4
|22
| Marseille
| 3
| 3
|23
| Juventus
| 3
| 4
|24
| Brujas
| 3
| 3
|25
| Athletic Bilbao
| 3
| 3
|26
| Union St.Gilloise
| 3
| 4
|27
| Bodoe/Glimt
| 2
| 4
|28
| Pafos FC
| 2
| 3
|29
| Bayer Leverkusen
| 2
| 3
|30
| Slavia Prague
| 2
| 4
|31
| Olympiacos
| 2
| 4
|32
| Villarreal
| 1
| 3
|33
| FC Koebenhavn
| 1
| 4
|34
| Kairat Almaty
| 1
| 3
|35
| Benfica
| 0
| 3
|36
| Ajax
| 0
| 3
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/11/2025
| Champions
| Liverpool
| 1-0
| Real Madrid
|27/11/2024
| Champions
| Liverpool
| 2-0
| Real Madrid
|15/03/2023
| Champions
| Final
| Stage
| Real Madrid
| 1-0
| Liverpool
|21/02/2023
| Champions
| Final
| Stage
| Liverpool
| 2-5
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Liverpool.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/11/2025
| Champions
| Liverpool
| 1-0
| Real Madrid
|22/10/2025
| Champions
| Eintracht Frankfurt
| 1-5
| Liverpool
|30/09/2025
| Champions
| Galatasaray
| 1-0
| Liverpool
|17/09/2025
| Champions
| Liverpool
| 3-2
| Atlético
|11/03/2025
| Champions
| Liverpool
| 1-5
| Paris Saint-Germain
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/11/2025
| Champions
| Liverpool
| 1-0
| Real Madrid
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Valencia
|26/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Barcelona
|22/10/2025
| Champions
| Real Madrid
| 1-0
| Juventus
|19/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Real Madrid
-Próximos partidos del Liverpool.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|26/11/2025 21:00
| Champions
| Liverpool
| PSV Eindhoven
|09/12/2025 21:00
| Champions
| Inter
| Liverpool
|21/01/2026 21:00
| Champions
| Marseille
| Liverpool
-Próximos partidos del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|09/11/2025 16:15
| LaLiga
| Rayo
| Real Madrid
|23/11/2025 21:00
| LaLiga
| Elche
| Real Madrid
|26/11/2025 21:00
| Champions
| Olympiacos
| Real Madrid