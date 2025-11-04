Liverpool 1 - 0 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 4 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el encuentro disputado en Anfield, el Liverpool se impuso por 1-0 al Real Madrid, gracias a un gol de Alexis Mac Allister en el minuto 61, asistido por Dominik Szoboszlai. El partido estuvo marcado por una intensa batalla en el centro del campo, con el Liverpool mostrando una mayor iniciativa en ataque, reflejada en sus 17 remates frente a los 8 del Real Madrid, aunque el equipo visitante mantuvo una mayor posesión del balón con un 61%. La actuación del VAR jugó un papel crucial en el desarrollo del partido, especialmente cuando en el minuto 30 se revisó una jugada que podría haber resultado en un penalti para el Liverpool, decisión que finalmente no se modificó, manteniendo el juego sin penalti para el equipo local. El Real Madrid intentó responder al gol del Liverpool y tuvo momentos en los que amenazó la portería rival, pero el equipo local, respaldado por su portero Giorgi Mamardashvili, logró mantener la ventaja. A pesar de las múltiples tarjetas amarillas recibidas por el Real Madrid, incluyendo una a Vinicius Junior, Dean Huijsen, Jude Bellingham y Alvaro Carreras, no hubo expulsiones que alteraran el número de jugadores en el campo. La revisión del VAR confirmó el gol del Liverpool en el minuto 63, consolidando el marcador final de 1-0. Este resultado deja al Liverpool con 9 puntos tras 4 partidos, igualando en puntos al Real Madrid en la clasificación, pero superándolo por la victoria directa en este enfrentamiento.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: LIVERPOOL 1 - REAL MADRID 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

LIVERPOOL: Giorgi Mamardashvili; Conor Bradley, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Andrew Robertson (Milos Kerkez, min.88); Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister (Curtis Jones, min.79), Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz (Federico Chiesa, min.88), Hugo Ekitike (Cody Gakpo, min.79).



REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde (Brahim Diaz, min.90), Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga (Rodrygo, min.69), Arda Guler (Trent Alexander-Arnold, min.82), Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.



--GOLES.

1-0, min.61: Alexis Mac Allister (Dominik Szoboszlai) .

Amarilla al banquillo, a Xabi Alonso del Real Madrid en el minuto 90 +6.





--ÁRBITRO.

Istvan Kovacs, asistido en las bandas por Mihai Marica y Ferencz Tunyogi, en el VAR: Bastian Dankert y Fedayi San. Amonestó a Alexis Mac Allister (min.52), por parte del LIVERPOOL. Amonestó a Vinicius Junior (min.23), Dean Huijsen (min.45+1), Jude Bellingham (min.60), Alvaro Carreras (min.90+5), por parte del REAL MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.30: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Liverpool.



Min.33: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡no otorgar el penalti a Liverpool!



Min.62: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible gol para Liverpool.



Min.63: ¡EL GOL SE MANTIENE! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol para el Liverpool se mantiene.





--ESTADIO.

Anfield



-Estadísticas del partido.

Estadística Liverpool Real Madrid Goles 1 0 Remates Fuera 3 4 Remates 17 8 Pases Totales 332 531 Corners 4 2 Faltas 16 11 Posesión 39% 61% Tiros Bloqueados 5 2 Fueras de Juego 2 0 Tarjetas Amarillas 1 5 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 92 86 Ataques Peligrosos 51 59 Centros 12 8 Saques de Banda 22 11 Saques de Portería 10 4 Tratamientos 6 0 Sustituciones 4 3 Tiros de Falta 11 18 Paradas 2 8 Contra Golpes 6 4



###WidgetCompleto###

-Clasificación Actual.



Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Arsenal 12 4 2 Paris Saint-Germain 9 3 3 Bayern Munich 9 3 4 Inter 9 3 5 Real Madrid 9 4 6 Liverpool 9 4 7 Tottenham Hotspur 8 4 8 Borussia Dortmund 7 3 9 Manchester City 7 3 10 Sporting CP 7 4 11 Newcastle United 6 3 12 Barcelona 6 3 13 Chelsea 6 3 14 Atlético 6 4 15 Qarabag FK 6 3 16 Galatasaray 6 3 17 PSV Eindhoven 5 4 18 Monaco 5 4 19 Atalanta 4 3 20 Eintracht Frankfurt 4 4 21 SSC Napoli 4 4 22 Marseille 3 3 23 Juventus 3 4 24 Brujas 3 3 25 Athletic Bilbao 3 3 26 Union St.Gilloise 3 4 27 Bodoe/Glimt 2 4 28 Pafos FC 2 3 29 Bayer Leverkusen 2 3 30 Slavia Prague 2 4 31 Olympiacos 2 4 32 Villarreal 1 3 33 FC Koebenhavn 1 4 34 Kairat Almaty 1 3 35 Benfica 0 3 36 Ajax 0 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/11/2025 Champions Liverpool 1-0 Real Madrid 27/11/2024 Champions Liverpool 2-0 Real Madrid 15/03/2023 Champions Final Stage Real Madrid 1-0 Liverpool 21/02/2023 Champions Final Stage Liverpool 2-5 Real Madrid









-Últimos Resultados del Liverpool.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/11/2025 Champions Liverpool 1-0 Real Madrid 22/10/2025 Champions Eintracht Frankfurt 1-5 Liverpool 30/09/2025 Champions Galatasaray 1-0 Liverpool 17/09/2025 Champions Liverpool 3-2 Atlético 11/03/2025 Champions Liverpool 1-5 Paris Saint-Germain









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/11/2025 Champions Liverpool 1-0 Real Madrid 01/11/2025 LaLiga Real Madrid 4-0 Valencia 26/10/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Barcelona 22/10/2025 Champions Real Madrid 1-0 Juventus 19/10/2025 LaLiga Getafe 0-1 Real Madrid









-Próximos partidos del Liverpool.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 26/11/2025 21:00 Champions Liverpool PSV Eindhoven 09/12/2025 21:00 Champions Inter Liverpool 21/01/2026 21:00 Champions Marseille Liverpool









-Próximos partidos del Real Madrid.

