Luca Van Assche 1 - 2 Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Rolex Paris Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de noviembre de 2026.





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El tenista estadounidense Ben Shelton ha avanzado a la final del torneo Rolex Paris Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al francés Luca Van Assche por 5-7, 6-3, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 16 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta el noveno juego, cuando Luca Van Assche logró romper el servicio de Ben Shelton en el undécimo juego, llevándose el set por 7-5. En el segundo set, Ben Shelton tomó ventaja rompiendo el servicio de Van Assche en el sexto juego y mantuvo su servicio para ganar el set 6-3. En el tercer set, hubo varios intercambios de quiebres: Van Assche rompió el servicio de Shelton en el cuarto juego, pero Shelton respondió rompiendo de vuelta en el quinto juego. Shelton logró un segundo quiebre crucial en el séptimo juego y cerró el set y el partido con un 6-4. Ben Shelton mostró un sólido desempeño en el servicio, con un 74% de primeros servicios y 19 aces durante el partido. Además, no cometió ninguna doble falta, lo que fue un factor clave en su victoria.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



