Luca Van Assche 2 - 1 Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Estoril Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de julio de 2026.





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El tenista francés Luca Van Assche ha avanzado a los cuartos de final del torneo Estoril Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al español Pablo Carreno Busta por 6-3, 4-6, 6-2 en 2 horas y 9 minutos. En el primer set, Luca Van Assche logró un break en el cuarto juego, manteniendo su servicio en el resto de los juegos para cerrar el set 6-3. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron breaks, pero finalmente Carreno Busta se impuso 6-4. En el tercer set, Van Assche consiguió romper el servicio de Carreno Busta en tres ocasiones, llevándose el set 6-2. Luca Van Assche mostró solidez en su saque, con un 1st Serve Percentage del 71% y ganando el 61% de los puntos con su servicio durante el partido.



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