Madison Keys 2 - 0 Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Grass Court Championships (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de junio de 2026.





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La tenista estadounidense Madison Keys ha avanzado a los cuartos de final del torneo de hierba Court Championships, de categoría WTA 500 y que se disputa en hierba, tras ganar a la checa Karolina Muchova por 6-4, 7-5 en un tiempo de duración del partido de 1 hora y 27 minutos. En el primer set, Madison Keys logró un break crucial en el séptimo juego para ponerse 4-3 arriba, manteniendo su servicio para cerrar el set 6-4. En el segundo set, hubo varios breaks, con Keys rompiendo el servicio de Muchova en el noveno juego para liderar 5-4. Aunque Muchova recuperó el break en el siguiente juego, Keys volvió a romper el servicio de Muchova en el undécimo juego y mantuvo su servicio para ganar el set 7-5. En términos de estadísticas de saque, Madison Keys no cometió dobles faltas y logró 4 aces durante el partido. Su porcentaje de puntos ganados con el primer servicio fue del 71%, mientras que con el segundo servicio fue del 68%.



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