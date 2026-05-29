Magda Linette 0 - 2 Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 29 de mayo de 2026.





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La tenista polaca Iga Swiatek ha avanzado a los octavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar a su compatriota Magda Linette por 6-4, 6-4 en 1 hora y 24 minutos. En el primer set, Iga Swiatek logró romper el servicio de Magda Linette en tres ocasiones, mientras que Linette consiguió dos 'breaks'. Swiatek mantuvo su servicio en los momentos clave para cerrar el set 6-4. En el segundo set, Swiatek continuó con su dominio al romper el servicio de Linette dos veces, mientras que Linette solo pudo romper una vez. Swiatek nuevamente mantuvo su servicio en momentos cruciales para llevarse el set 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Swiatek tuvo un 59% de efectividad en su primer servicio y ganó el 63% de los puntos jugados con su servicio. Además, cometió 2 dobles faltas y logró 1 ace durante el partido.



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