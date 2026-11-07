Málaga 1 - 2 Racing | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 7 de noviembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Racing se impuso este sábado al Málaga por 1-2 en el Estadio La Rosaleda, en un partido donde los visitantes aprovecharon la superioridad numérica tras la expulsión de Adam Aznou en el minuto 64. El Málaga se adelantó en el marcador con un gol de Carlos Dotor en el minuto 28, pero el Racing igualó con un tanto de Iker Luque al inicio de la segunda mitad, en el minuto 50. La remontada del Racing se completó con un gol de Yassir Zabiri en el minuto 60. La expulsión de Aznou, que dejó al Málaga con diez jugadores, fue un punto de inflexión que el Racing aprovechó para hacerse con el control del partido, manteniendo una ligera ventaja en la posesión y generando más ocasiones de peligro.
El Málaga, que sigue en la última posición de la tabla con solo cinco puntos, ve cada vez más complicada su permanencia en la categoría, mientras que el Racing suma tres puntos importantes que lo colocan en la novena posición con 14 puntos, aunque con un partido más que algunos de sus rivales directos. El partido estuvo marcado por la intervención del VAR en varias ocasiones, aunque no se modificó ninguna decisión arbitral inicial. El Racing mostró un juego más ofensivo, con Iker Luque como uno de los jugadores más activos en ataque, contribuyendo significativamente a la victoria de su equipo.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: MÁLAGA 1 - RACING 2 (1-0, al descanso).
-EQUIPOS
MÁLAGA: Alfonso Herrero; Fernando Calero, Alex Pastor, Einar Galilea (Jose Salinas, min.72), Rafita (David Larrubia, min.24), Adam Aznou; Carlos Dotor (Joaquin Munoz, min.82), Dani Lorenzo (Pablo Martinez, min.82), Ramon Enriquez (Rafa Rodriguez, min.72); Adrian Nino, Chupe.
RACING: Julen Agirrezabala; Pablo Ramon (Inigo Sainz-Maza, min.82), Pedro Felipe, Jeanuel Belocian, Jorge Salinas; Ivan Martin (Pablo Garcia, min.46), Matteo Prati, Iker Luque (Aaron Martin Caricol, min.88), Sergio Canales (Andre Almeida, min.73), Inigo Vicente (Giorgi Guliashvili, min.73), Yassir Zabiri.
-GOLES
1-0, min.28: Carlos Dotor (Adrian Nino) .
1-1, min.50: Iker Luque (Pablo Ramon) .
1-2, min.60: Yassir Zabiri.
-ÁRBITRO
Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: Guillermo Cuadra y Valentin Pizarro. Amonestó a Adam Aznou (min.38), Einar Galilea (min.45+1), Adrian Nino (min.76), Chupe (min.81), Carlos Dotor (min.90), y, además expulso por doble amarilla a Adam Aznou (min.64), por parte de MÁLAGA. Amonestó a Julen Agirrezabala (min.31), Giorgi Guliashvili (min.90+1), por parte de RACING.
-INCIDENCIAS VAR
Min.30: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Málaga.
Min.87: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.
Min.32: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Málaga debe subir al marcador.
Min.60: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Racing.
Min.61: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Racing debe subir al marcador.
Min.86: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Málaga.
-ESTADIO
Estadio La Rosaleda (28,334 espectadores)
Estadísticas del partido
|Estadística
| Málaga
| Racing
|Goles
| 1
| 2
|Remates Fuera
| 6
| 9
|Remates
| 14
| 21
|Pases Totales
| 425
| 502
|Corners
| 6
| 3
|Faltas
| 10
| 4
|Posesión
| 46%
| 54%
|Tiros Bloqueados
| 0
| 5
|Fueras de Juego
| 2
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 5
| 2
|Tarjetas Rojas
| 1
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 81
| 136
|Ataques Peligrosos
| 40
| 67
|Centros
| 14
| 8
|Saques de Banda
| 13
| 21
|Saques de Portería
| 11
| 6
|Tratamientos
| 3
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 7
| 12
|Paradas
| 5
| 7
|Contra Golpes
| 3
| 10
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 30
| 11
|2
| Champions
| Atlético
| 28
| 11
|3
| Champions
| Real Madrid
| 27
| 11
|4
| Champions
| Betis
| 23
| 11
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 19
| 11
|6
| Conference League
| Sevilla
| 18
| 12
|9
| Permanencia
| Racing
| 14
| 12
|18
| Descenso
| Levante
| 10
| 11
|19
| Descenso
| Valencia
| 9
| 11
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 12
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/11/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-2
| Racing
|24/05/2026
| LaLiga2
| Malaga
| 1-1
| Racing
|05/10/2025
| LaLiga2
| Racing
| 3-0
| Malaga
|01/02/2025
| LaLiga2
| Racing
| 2-1
| Malaga
|23/11/2024
| LaLiga2
| Racing
| 0-0
| Malaga
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| EquipoLocal
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| EquipoVisitante
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| LaLiga
| Malaga
| 1-2
| Racing
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| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Malaga
|23/10/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Malaga
|18/10/2026
| LaLiga
| Malaga
| 2-5
| Real Sociedad
|09/10/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-1
| Espanyol
Últimos Resultados de Racing
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| 1-2
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| LaLiga
| Racing
| 0-3
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|24/10/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-1
| Espanyol
|18/10/2026
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| Racing
|11/10/2026
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| Racing
| 2-2
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