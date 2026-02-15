Mallorca 1 - 2 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Mallorca 1 - 2 Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de febrero de 2026.



El Mallorca ha perdido este domingo (15/02/2026 9:00:00 PM) por 2-1 al Betis en el primer partido de la jornada 24 en LaLiga EA Sports, aprovechando los verdiblancos tras el descanso la fragilidad defensiva de su adversario, que sigue en puestos de descenso y dejando muy malas sensaciones. En el Estadi Mallorca Son Moix, y tras una gran intervención del portero local Leo Roman, la primera mitad del encuentro tuvo poca historia hasta sus minutos finales, donde el Mallorca reclamó un penalti y eso encendió la mecha por ambos bandos. No en vano, el entrenador visitante Manuel Pellegrini fue expulsado con doble tarjeta amarilla por protestar. En la reanudación, paulatinamente los del sur de la Comunidad Autónoma se adueñaron del balón y generaron peligro hasta que en el 66' Vedat Muriqi controló dentro del área, asistido por Sergi Darder, y batió al guardameta Alvaro Valles con un fuerte zurdazo a bocajarro y que significó el 1-2. Esta derrota deja al Mallorca con 24 puntos, mientras que el conjunto verdiblanco suma 41 puntos y se sitúa quinto, a seis del cuarto clasificado, el Atlético de Madrid.





FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: MALLORCA 1 - REAL BETIS 2 (0-2, al descanso).



--EQUIPOS.

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, David Lopez, Johan Mojica (Toni Lato, min.82), Martin Valjent; Omar Mascarell (Manu Morlanes, min.46), Mateo Joseph (Zito Luvumbo, min.46), Sergi Darder (Pablo Torre, min.78), Jan Virgili, Samu (Antonio Sanchez, min.78), Vedat Muriqi.



REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal (Angel Ortiz, min.67), Diego Llorente (Marc Bartra, min.46), Natan, Ricardo Rodriguez; Pablo Fornals, Marc Roca, Alvaro Fidalgo (Sergi Altimira, min.67); Antony, Cedric Bakambu (Nelson Deossa, min.90), Abdessamad Ezzalzouli.



--GOLES.

0-1, min.18: Abdessamad Ezzalzouli.

0-2, min.45(+2): Cedric Bakambu (Antony) .

1-2, min.66: Vedat Muriqi (Sergi Darder) .





--ÁRBITRO.

Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: David Galvez y Javier Alberola. Amonestó a Samu (min.21), Manu Morlanes (min.50), Vedat Muriqi (min.60), Pablo Maffeo (min.61), por parte del MALLORCA. Amonestó a Diego Llorente (min.16), Aitor Ruibal (min.44), Alvaro Valles (min.55), por parte del REAL BETIS.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadi Mallorca Son Moix (18,658 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Mallorca Real Betis Goles 1 2 Remates Fuera 8 5 Remates 14 16 Pases Totales 616 341 Corners 7 3 Faltas 16 10 Posesión 65% 35% Tiros Bloqueados 3 3 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 4 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 141 53 Ataques Peligrosos 78 26 Centros 37 10 Saques de Banda 21 8 Saques de Portería 5 15 Tratamientos 3 3 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 10 17 Paradas 5 2 Contra Golpes 4 11



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 60 24 2 Champions Barcelona 58 23 3 Champions Villarreal 45 23 4 Champions Atlético 45 24 5 Europa League Betis 41 24 6 Conference League Espanyol 35 24 18 Descenso Mallorca 24 24 19 Descenso Levante 18 23 20 Descenso Real Oviedo 16 23



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/02/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Betis 02/11/2025 LaLiga Betis 3-0 Mallorca 25/01/2025 LaLiga Mallorca 0-1 Betis 23/09/2024 LaLiga Betis 1-2 Mallorca 27/01/2024 LaLiga Mallorca 0-1 Betis









-Últimos Resultados del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/02/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Betis 07/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Mallorca 02/02/2026 LaLiga Mallorca 4-1 Sevilla 25/01/2026 LaLiga Atlético 3-0 Mallorca 17/01/2026 LaLiga Mallorca 3-2 Athletic Bilbao









-Últimos Resultados del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/02/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Betis 08/02/2026 LaLiga Atlético 0-1 Betis 01/02/2026 LaLiga Betis 2-1 Valencia 25/01/2026 LaLiga Alavés 2-1 Betis 17/01/2026 LaLiga Betis 2-0 Villarreal









-Próximos partidos del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 22/02/2026 18:30 LaLiga Celta Mallorca 28/02/2026 18:30 LaLiga Mallorca Real Sociedad 06/03/2026 21:00 LaLiga Osasuna Mallorca









-Próximos partidos del Betis.

