Mallorca 1 - 2 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Mallorca 1 - 2 Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports
Mallorca 1 - 2 Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 15 febrero 2026 23:01
Madrid, 15 de febrero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Mallorca ha perdido este domingo (15/02/2026 9:00:00 PM) por 2-1 al Betis en el primer partido de la jornada 24 en LaLiga EA Sports, aprovechando los verdiblancos tras el descanso la fragilidad defensiva de su adversario, que sigue en puestos de descenso y dejando muy malas sensaciones. En el Estadi Mallorca Son Moix, y tras una gran intervención del portero local Leo Roman, la primera mitad del encuentro tuvo poca historia hasta sus minutos finales, donde el Mallorca reclamó un penalti y eso encendió la mecha por ambos bandos. No en vano, el entrenador visitante Manuel Pellegrini fue expulsado con doble tarjeta amarilla por protestar. En la reanudación, paulatinamente los del sur de la Comunidad Autónoma se adueñaron del balón y generaron peligro hasta que en el 66' Vedat Muriqi controló dentro del área, asistido por Sergi Darder, y batió al guardameta Alvaro Valles con un fuerte zurdazo a bocajarro y que significó el 1-2. Esta derrota deja al Mallorca con 24 puntos, mientras que el conjunto verdiblanco suma 41 puntos y se sitúa quinto, a seis del cuarto clasificado, el Atlético de Madrid.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: MALLORCA 1 - REAL BETIS 2 (0-2, al descanso).

--EQUIPOS.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, David Lopez, Johan Mojica (Toni Lato, min.82), Martin Valjent; Omar Mascarell (Manu Morlanes, min.46), Mateo Joseph (Zito Luvumbo, min.46), Sergi Darder (Pablo Torre, min.78), Jan Virgili, Samu (Antonio Sanchez, min.78), Vedat Muriqi.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal (Angel Ortiz, min.67), Diego Llorente (Marc Bartra, min.46), Natan, Ricardo Rodriguez; Pablo Fornals, Marc Roca, Alvaro Fidalgo (Sergi Altimira, min.67); Antony, Cedric Bakambu (Nelson Deossa, min.90), Abdessamad Ezzalzouli.

--GOLES.
0-1, min.18: Abdessamad Ezzalzouli.
0-2, min.45(+2): Cedric Bakambu (Antony) .
1-2, min.66: Vedat Muriqi (Sergi Darder) .


--ÁRBITRO.
Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: David Galvez y Javier Alberola. Amonestó a Samu (min.21), Manu Morlanes (min.50), Vedat Muriqi (min.60), Pablo Maffeo (min.61), por parte del MALLORCA. Amonestó a Diego Llorente (min.16), Aitor Ruibal (min.44), Alvaro Valles (min.55), por parte del REAL BETIS.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Estadi Mallorca Son Moix (18,658 espectadores) televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Mallorca Real Betis
Goles 1 2
Remates Fuera 8 5
Remates 14 16
Pases Totales 616 341
Corners 7 3
Faltas 16 10
Posesión 65% 35%
Tiros Bloqueados 3 3
Fueras de Juego 1 0
Tarjetas Amarillas 4 3
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 1
Ataques 141 53
Ataques Peligrosos 78 26
Centros 37 10
Saques de Banda 21 8
Saques de Portería 5 15
Tratamientos 3 3
Sustituciones 5 4
Tiros de Falta 10 17
Paradas 5 2
Contra Golpes 4 11



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 60 24
2 Champions Barcelona 58 23
3 Champions Villarreal 45 23
4 Champions Atlético 45 24
5 Europa League Betis 41 24
6 Conference League Espanyol 35 24
18 Descenso Mallorca 24 24
19 Descenso Levante 18 23
20 Descenso Real Oviedo 16 23



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/02/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Betis
02/11/2025 LaLiga Betis 3-0 Mallorca
25/01/2025 LaLiga Mallorca 0-1 Betis
23/09/2024 LaLiga Betis 1-2 Mallorca
27/01/2024 LaLiga Mallorca 0-1 Betis




-Últimos Resultados del Mallorca.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/02/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Betis
07/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Mallorca
02/02/2026 LaLiga Mallorca 4-1 Sevilla
25/01/2026 LaLiga Atlético 3-0 Mallorca
17/01/2026 LaLiga Mallorca 3-2 Athletic Bilbao




-Últimos Resultados del Betis.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/02/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Betis
08/02/2026 LaLiga Atlético 0-1 Betis
01/02/2026 LaLiga Betis 2-1 Valencia
25/01/2026 LaLiga Alavés 2-1 Betis
17/01/2026 LaLiga Betis 2-0 Villarreal




-Próximos partidos del Mallorca.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
22/02/2026 18:30 LaLiga Celta Mallorca
28/02/2026 18:30 LaLiga Mallorca Real Sociedad
06/03/2026 21:00 LaLiga Osasuna Mallorca




-Próximos partidos del Betis.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
21/02/2026 16:15 LaLiga Betis Rayo
01/03/2026 18:30 LaLiga Betis Sevilla
07/03/2026 14:00 LaLiga Getafe Betis


