Mallorca 1 - 2 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Mallorca 1 - 2 Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 15 de febrero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Mallorca ha perdido este domingo (15/02/2026 9:00:00 PM) por 2-1 al Betis en el primer partido de la jornada 24 en LaLiga EA Sports, aprovechando los verdiblancos tras el descanso la fragilidad defensiva de su adversario, que sigue en puestos de descenso y dejando muy malas sensaciones.
En el Estadi Mallorca Son Moix, y tras una gran intervención del portero local Leo Roman, la primera mitad del encuentro tuvo poca historia hasta sus minutos finales, donde el Mallorca reclamó un penalti y eso encendió la mecha por ambos bandos. No en vano, el entrenador visitante Manuel Pellegrini fue expulsado con doble tarjeta amarilla por protestar.
En la reanudación, paulatinamente los del sur de la Comunidad Autónoma se adueñaron del balón y generaron peligro hasta que en el 66' Vedat Muriqi controló dentro del área, asistido por Sergi Darder, y batió al guardameta Alvaro Valles con un fuerte zurdazo a bocajarro y que significó el 1-2. Esta derrota deja al Mallorca con 24 puntos, mientras que el conjunto verdiblanco suma 41 puntos y se sitúa quinto, a seis del cuarto clasificado, el Atlético de Madrid.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: MALLORCA 1 - REAL BETIS 2 (0-2, al descanso).
--EQUIPOS.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, David Lopez, Johan Mojica (Toni Lato, min.82), Martin Valjent; Omar Mascarell (Manu Morlanes, min.46), Mateo Joseph (Zito Luvumbo, min.46), Sergi Darder (Pablo Torre, min.78), Jan Virgili, Samu (Antonio Sanchez, min.78), Vedat Muriqi.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal (Angel Ortiz, min.67), Diego Llorente (Marc Bartra, min.46), Natan, Ricardo Rodriguez; Pablo Fornals, Marc Roca, Alvaro Fidalgo (Sergi Altimira, min.67); Antony, Cedric Bakambu (Nelson Deossa, min.90), Abdessamad Ezzalzouli.
--GOLES.
0-1, min.18: Abdessamad Ezzalzouli.
0-2, min.45(+2): Cedric Bakambu (Antony) .
1-2, min.66: Vedat Muriqi (Sergi Darder) .
--ÁRBITRO.
Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: David Galvez y Javier Alberola. Amonestó a Samu (min.21), Manu Morlanes (min.50), Vedat Muriqi (min.60), Pablo Maffeo (min.61), por parte del MALLORCA. Amonestó a Diego Llorente (min.16), Aitor Ruibal (min.44), Alvaro Valles (min.55), por parte del REAL BETIS.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadi Mallorca Son Moix (18,658 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Mallorca
| Real Betis
|Goles
| 1
| 2
|Remates Fuera
| 8
| 5
|Remates
| 14
| 16
|Pases Totales
| 616
| 341
|Corners
| 7
| 3
|Faltas
| 16
| 10
|Posesión
| 65%
| 35%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 3
|Fueras de Juego
| 1
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 4
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 141
| 53
|Ataques Peligrosos
| 78
| 26
|Centros
| 37
| 10
|Saques de Banda
| 21
| 8
|Saques de Portería
| 5
| 15
|Tratamientos
| 3
| 3
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 10
| 17
|Paradas
| 5
| 2
|Contra Golpes
| 4
| 11
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 60
| 24
|2
| Champions
| Barcelona
| 58
| 23
|3
| Champions
| Villarreal
| 45
| 23
|4
| Champions
| Atlético
| 45
| 24
|5
| Europa League
| Betis
| 41
| 24
|6
| Conference League
| Espanyol
| 35
| 24
|18
| Descenso
| Mallorca
| 24
| 24
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 23
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 23
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Betis
|02/11/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Mallorca
|25/01/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Betis
|23/09/2024
| LaLiga
| Betis
| 1-2
| Mallorca
|27/01/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Betis
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Betis
|07/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Mallorca
|02/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 4-1
| Sevilla
|25/01/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Mallorca
|17/01/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-2
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Betis
|08/02/2026
| LaLiga
| Atlético
| 0-1
| Betis
|01/02/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Valencia
|25/01/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Betis
|17/01/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Villarreal
-Próximos partidos del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|22/02/2026 18:30
| LaLiga
| Celta
| Mallorca
|28/02/2026 18:30
| LaLiga
| Mallorca
| Real Sociedad
|06/03/2026 21:00
| LaLiga
| Osasuna
| Mallorca
-Próximos partidos del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/02/2026 16:15
| LaLiga
| Betis
| Rayo
|01/03/2026 18:30
| LaLiga
| Betis
| Sevilla
|07/03/2026 14:00
| LaLiga
| Getafe
| Betis