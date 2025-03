Mallorca 2 - 1 Espanyol| Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 15 de marzo de 2025.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: MALLORCA 2 - ESPANYOL 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

MALLORCA: Dominik Greif; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Manu Morlanes (Omar Mascarell, min.85), Samu, Takuma Asano (Valery Fernandez, min.85), Daniel Rodriguez (Abdon Prats, min.76), Sergi Darder (Antonio Sanchez, min.90+9), Vedat Muriqi.

ESPANYOL: Joan Garcia; Omar El Hilali, Marash Kumbulla (Pere Milla, min.90+9), Leandro Cabrera, Carlos Romero; Edu Exposito (Fernando Calero, min.69), Javier Puado, Jofre Carreras (Antoniu Roca, min.81), Urko Gonzalez (Alvaro Aguado, min.90+9); Alex Kral, Roberto Fernandez (Walid Cheddira, min.80).



--GOLES.

0-1, min.53: Vedat Muriqi.

1-1, min.65: Takuma Asano (Sergi Darder) .

2-1, min.90(+7): Vedat Muriqi, de penalti.

Penalty fallado por Vedat Muriqi del Mallorca en el minuto 63 .

Penalty fallado por Abdon Prats del Mallorca en el minuto 90 (+1).

Penalty anulado a Marash Kumbulla del Espanyol en el minuto 72 .





--ÁRBITRO.

Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Jorge Bueno, en el VAR: Carlos del Cerro y Abraham Perez. por parte del MALLORCA. Amonestó a Omar El Hilali (min.61), Alvaro Aguado (min.90+10), por parte del ESPANYOL.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.41: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Mallorca.



Min.42: REVISIÓN DEL VAR CONCLUIDA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.64: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Espanyol.



Min.65: REVISIÓN DEL VAR CONCLUIDA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.73: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Mallorca.



Min.75: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió revocar el penalti para el Mallorca.



Min.90(+3) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible penalti para Mallorca.



Min.90(+6) : Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penalti a favor de Mallorca.



Min.72: Hay Eventos VAR que no hemos podido reproducir.





--ESTADIO.

Estadi Mallorca Son Moix (18,240 espectadores) televisado por Movistar La Liga



***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un emocionante encuentro en el Estadi Mallorca Son Moix, el Mallorca se impuso por 2-1 al Espanyol, con una notable actuación que les permitió llevarse los tres puntos en esta jornada. El partido estuvo marcado por la intensa actividad ofensiva del Mallorca, que dominó la posesión del balón con un 63% y realizó un total de 20 remates, frente a los 3 del Espanyol, evidenciando su superioridad en el campo. Takuma Asano y Vedat Muriqi fueron claves en el ataque, con Muriqi convirtiendo un penal decisivo en el tiempo añadido, tras una revisión del VAR que confirmó la falta dentro del área. El uso del VAR jugó un papel crucial en varios momentos del partido, incluyendo la anulación de un penalti para el Mallorca en el minuto 75, lo que mantuvo la tensión hasta los últimos momentos. Además, el Espanyol tuvo un penalti fallido por parte de Vedat Muriqi en el minuto 63, y otro penalti fallado por Abdon Prats en el tiempo añadido, mientras que un penalti anulado a Marash Kumbulla del Espanyol en el minuto 72 mantuvo el resultado en vilo. Estas decisiones del VAR añadieron dramatismo a un encuentro ya de por sí cargado de emoción, donde el Mallorca demostró su determinación para escalar posiciones en la tabla, situándose momentáneamente en el séptimo lugar.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***

-Estadísticas del partido:

Goles 2 1 Remates Fuera 6 2 Remates 20 3 Pases Totales 438 272 Corners 6 2 Faltas 10 12 Posesión 63% 37% Tiros Bloqueados 5 1 Fueras de Juego 3 0 Tarjetas Amarillas 0 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 89 67 Ataques Peligrosos 62 23 Centros 26 6 Saques de Banda 21 13 Saques de Portería 4 12 Tratamientos 0 0 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 12 13 Paradas 0 7 Contra Golpes 0 0



*Estadística Mallorca Espanyol .

-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Partidos Jugados Puntos 1 Champions Barcelona 26 57 2 Champions Real Madrid 27 57 3 Champions Atlético 27 56 4 Champions Athletic Bilbao 27 49 5 Europa League Villarreal 26 44 6 Conference League Betis 27 41 7 Permanencia Mallorca 28 40 15 Permanencia Espanyol 27 28 18 Descenso Leganés 27 27 19 Descenso Las Palmas 28 25 20 Descenso Valladolid 28 16



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/03/2025 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol 05/10/2024 LaLiga Espanyol 2-1 Mallorca 25/02/2023 LaLiga Espanyol 2-1 Mallorca









-Últimos Resultados del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/03/2025 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol 09/03/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Mallorca 02/03/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Alavés 24/02/2025 LaLiga Sevilla 1-1 Mallorca 16/02/2025 LaLiga Mallorca 3-1 Las Palmas









-Últimos Resultados del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/03/2025 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol 10/03/2025 LaLiga Espanyol 1-1 Girona 22/02/2025 LaLiga Alavés 0-1 Espanyol 16/02/2025 LaLiga Espanyol 1-1 Athletic Bilbao 09/02/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Espanyol









-Próximos partidos del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 30/03/2025 18:30 LaLiga Valencia Mallorca 05/04/2025 18:30 LaLiga Mallorca Celta 13/04/2025 17:00 LaLiga Real Sociedad Mallorca









-Próximos partidos del Espanyol.