Mallorca 3 - 0 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Mallorca 3 - 0 Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 12 de abril de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Mallorca ha ganado este domingo por 3-0 al Rayo en un partido correspondiente a la jornada 31 de LaLiga, disputado en el Estadi Mallorca Son Moix. El equipo local mostró una notable eficacia en ataque, con Vedat Muriqi como protagonista al marcar dos goles en la primera mitad, en los minutos 36 y 40, asistido por Samu y Zito Luvumbo, respectivamente. Jan Virgili completó la goleada en el minuto 65, tras una asistencia de Pablo Torre. A pesar de que el Rayo tuvo más posesión y remates, no logró concretar sus oportunidades, destacando la actuación defensiva del Mallorca. El partido se desarrolló sin expulsiones, pero el Rayo acumuló varias tarjetas amarillas, lo que reflejó su frustración en un encuentro en el que no pudieron superar al conjunto balear.
Con esta victoria, el Mallorca suma tres puntos importantes que le permiten mantenerse fuera de los puestos de descenso, situándose en la decimoquinta posición de la tabla con 37 puntos, a falta de siete jornadas para el final de la temporada. El Rayo, por su parte, se mantiene en la decimotercera posición con 35 puntos, pero deberá mejorar su rendimiento para evitar complicaciones en las últimas jornadas. El Barcelona sigue liderando la clasificación con 79 puntos, manteniendo una ventaja considerable sobre sus perseguidores y acercándose al título de LaLiga. El Real Madrid, segundo con 70 puntos, y el Villarreal, tercero con 58 puntos, completan las posiciones de Champions, aunque el Villarreal tiene un partido menos por disputar.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: MALLORCA 3 - RAYO VALLECANO 0 (2-0, al descanso).
--EQUIPOS.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo (Abdon Prats, min.81), David Lopez, Johan Mojica, Omar Mascarell, Sergi Darder; Samu (Marash Kumbulla, min.72), Manu Morlanes (Antonio Sanchez, min.81), Pablo Torre (Takuma Asano, min.72); Zito Luvumbo (Jan Virgili, min.62), Vedat Muriqi.
RAYO VALLECANO: Dani Cardenas; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy (Jorge de Frutos, min.46), Alfonso Espino; Oscar Valentin (Pathe Ciss, min.46), Gerard Gumbau, Ilias Akhomach (Pep Chavarria, min.67), Pedro Diaz, Alvaro Garcia (Sergio Camello, min.77), Randy Nteka (Alexandre Zurawski, min.81).
--GOLES.
1-0, min.36: Vedat Muriqi (Samu) .
2-0, min.40: Vedat Muriqi (Zito Luvumbo) .
3-0, min.65: Jan Virgili (Pablo Torre) .
--ÁRBITRO.
Jesus Gil, asistido en las bandas por Angel Nevado y Javier Martinez, en el VAR: Jorge Figueroa y Pablo Gonzalez. Amonestó a David Lopez (min.81), por parte del MALLORCA. Amonestó a Nobel Mendy (min.23), Florian Lejeune (min.32), Randy Nteka (min.53), Andrei Ratiu (min.65), por parte del RAYO VALLECANO.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadi Mallorca Son Moix (16,323 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Mallorca
| Rayo Vallecano
|Goles
| 3
| 0
|Remates Fuera
| 6
| 7
|Remates
| 10
| 15
|Pases Totales
| 204
| 167
|Corners
| 6
| 7
|Faltas
| 13
| 11
|Posesión
| 45%
| 55%
|Tiros Bloqueados
| 0
| 5
|Fueras de Juego
| 2
| 6
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 3
| 0
|Ataques
| 97
| 99
|Ataques Peligrosos
| 37
| 52
|Centros
| 19
| 18
|Saques de Banda
| 14
| 22
|Saques de Portería
| 11
| 6
|Tratamientos
| 4
| 3
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 17
| 15
|Paradas
| 3
| 1
|Contra Golpes
| 2
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 79
| 31
|2
| Champions
| Real Madrid
| 70
| 31
|3
| Champions
| Villarreal
| 58
| 30
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 31
|5
| Europa League
| Betis
| 46
| 31
|6
| Conference League
| Celta
| 44
| 30
|13
| Permanencia
| Rayo
| 35
| 31
|15
| Permanencia
| Mallorca
| 34
| 31
|18
| Descenso
| Elche
| 32
| 31
|19
| Descenso
| Levante
| 26
| 30
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 24
| 30
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-0
| Rayo
|11/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Mallorca
|24/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Mallorca
|20/10/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Rayo
|11/02/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Rayo
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-0
| Rayo
|04/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Real Madrid
|21/03/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Mallorca
|15/03/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Espanyol
|07/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Mallorca
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-0
| Rayo
|03/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Elche
|22/03/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Rayo
|16/03/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Levante
|08/03/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Rayo
-Próximos partidos del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/04/2026 19:00
| LaLiga
| Mallorca
| Valencia
|25/04/2026 14:00
| LaLiga
| Alavés
| Mallorca
|03/05/2026 19:00
| LaLiga
| Girona
| Mallorca
-Próximos partidos del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/04/2026 20:00
| LaLiga
| Rayo
| Espanyol
|26/04/2026 14:00
| LaLiga
| Rayo
| Real Sociedad
|03/05/2026 19:00
| LaLiga
| Getafe
| Rayo