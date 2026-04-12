Mallorca 3 - 0 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Mallorca 3 - 0 Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de abril de 2026.

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El Mallorca ha ganado este domingo por 3-0 al Rayo en un partido correspondiente a la jornada 31 de LaLiga, disputado en el Estadi Mallorca Son Moix. El equipo local mostró una notable eficacia en ataque, con Vedat Muriqi como protagonista al marcar dos goles en la primera mitad, en los minutos 36 y 40, asistido por Samu y Zito Luvumbo, respectivamente. Jan Virgili completó la goleada en el minuto 65, tras una asistencia de Pablo Torre. A pesar de que el Rayo tuvo más posesión y remates, no logró concretar sus oportunidades, destacando la actuación defensiva del Mallorca. El partido se desarrolló sin expulsiones, pero el Rayo acumuló varias tarjetas amarillas, lo que reflejó su frustración en un encuentro en el que no pudieron superar al conjunto balear.

Con esta victoria, el Mallorca suma tres puntos importantes que le permiten mantenerse fuera de los puestos de descenso, situándose en la decimoquinta posición de la tabla con 37 puntos, a falta de siete jornadas para el final de la temporada. El Rayo, por su parte, se mantiene en la decimotercera posición con 35 puntos, pero deberá mejorar su rendimiento para evitar complicaciones en las últimas jornadas. El Barcelona sigue liderando la clasificación con 79 puntos, manteniendo una ventaja considerable sobre sus perseguidores y acercándose al título de LaLiga. El Real Madrid, segundo con 70 puntos, y el Villarreal, tercero con 58 puntos, completan las posiciones de Champions, aunque el Villarreal tiene un partido menos por disputar.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: MALLORCA 3 - RAYO VALLECANO 0 (2-0, al descanso).



--EQUIPOS.

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo (Abdon Prats, min.81), David Lopez, Johan Mojica, Omar Mascarell, Sergi Darder; Samu (Marash Kumbulla, min.72), Manu Morlanes (Antonio Sanchez, min.81), Pablo Torre (Takuma Asano, min.72); Zito Luvumbo (Jan Virgili, min.62), Vedat Muriqi.



RAYO VALLECANO: Dani Cardenas; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy (Jorge de Frutos, min.46), Alfonso Espino; Oscar Valentin (Pathe Ciss, min.46), Gerard Gumbau, Ilias Akhomach (Pep Chavarria, min.67), Pedro Diaz, Alvaro Garcia (Sergio Camello, min.77), Randy Nteka (Alexandre Zurawski, min.81).



--GOLES.

1-0, min.36: Vedat Muriqi (Samu) .

2-0, min.40: Vedat Muriqi (Zito Luvumbo) .

3-0, min.65: Jan Virgili (Pablo Torre) .





--ÁRBITRO.

Jesus Gil, asistido en las bandas por Angel Nevado y Javier Martinez, en el VAR: Jorge Figueroa y Pablo Gonzalez. Amonestó a David Lopez (min.81), por parte del MALLORCA. Amonestó a Nobel Mendy (min.23), Florian Lejeune (min.32), Randy Nteka (min.53), Andrei Ratiu (min.65), por parte del RAYO VALLECANO.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadi Mallorca Son Moix (16,323 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Mallorca Rayo Vallecano Goles 3 0 Remates Fuera 6 7 Remates 10 15 Pases Totales 204 167 Corners 6 7 Faltas 13 11 Posesión 45% 55% Tiros Bloqueados 0 5 Fueras de Juego 2 6 Tarjetas Amarillas 1 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 3 0 Ataques 97 99 Ataques Peligrosos 37 52 Centros 19 18 Saques de Banda 14 22 Saques de Portería 11 6 Tratamientos 4 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 17 15 Paradas 3 1 Contra Golpes 2 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 79 31 2 Champions Real Madrid 70 31 3 Champions Villarreal 58 30 4 Champions Atlético 57 31 5 Europa League Betis 46 31 6 Conference League Celta 44 30 13 Permanencia Rayo 35 31 15 Permanencia Mallorca 34 31 18 Descenso Elche 32 31 19 Descenso Levante 26 30 20 Descenso Real Oviedo 24 30



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/04/2026 LaLiga Mallorca 3-0 Rayo 11/01/2026 LaLiga Rayo 2-1 Mallorca 24/05/2025 LaLiga Rayo 0-0 Mallorca 20/10/2024 LaLiga Mallorca 1-0 Rayo 11/02/2024 LaLiga Mallorca 2-1 Rayo









-Últimos Resultados del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/04/2026 LaLiga Mallorca 3-0 Rayo 04/04/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Real Madrid 21/03/2026 LaLiga Elche 2-1 Mallorca 15/03/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol 07/03/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Mallorca









-Últimos Resultados del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/04/2026 LaLiga Mallorca 3-0 Rayo 03/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Elche 22/03/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Rayo 16/03/2026 LaLiga Rayo 1-1 Levante 08/03/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Rayo









-Próximos partidos del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 21/04/2026 19:00 LaLiga Mallorca Valencia 25/04/2026 14:00 LaLiga Alavés Mallorca 03/05/2026 19:00 LaLiga Girona Mallorca









-Próximos partidos del Rayo.

