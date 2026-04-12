Mallorca 3 - 0 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Mallorca 3 - 0 Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports
Mallorca 3 - 0 Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 12 abril 2026 18:16
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Madrid, 12 de abril de 2026.

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El Mallorca ha ganado este domingo por 3-0 al Rayo en un partido correspondiente a la jornada 31 de LaLiga, disputado en el Estadi Mallorca Son Moix. El equipo local mostró una notable eficacia en ataque, con Vedat Muriqi como protagonista al marcar dos goles en la primera mitad, en los minutos 36 y 40, asistido por Samu y Zito Luvumbo, respectivamente. Jan Virgili completó la goleada en el minuto 65, tras una asistencia de Pablo Torre. A pesar de que el Rayo tuvo más posesión y remates, no logró concretar sus oportunidades, destacando la actuación defensiva del Mallorca. El partido se desarrolló sin expulsiones, pero el Rayo acumuló varias tarjetas amarillas, lo que reflejó su frustración en un encuentro en el que no pudieron superar al conjunto balear.

Con esta victoria, el Mallorca suma tres puntos importantes que le permiten mantenerse fuera de los puestos de descenso, situándose en la decimoquinta posición de la tabla con 37 puntos, a falta de siete jornadas para el final de la temporada. El Rayo, por su parte, se mantiene en la decimotercera posición con 35 puntos, pero deberá mejorar su rendimiento para evitar complicaciones en las últimas jornadas. El Barcelona sigue liderando la clasificación con 79 puntos, manteniendo una ventaja considerable sobre sus perseguidores y acercándose al título de LaLiga. El Real Madrid, segundo con 70 puntos, y el Villarreal, tercero con 58 puntos, completan las posiciones de Champions, aunque el Villarreal tiene un partido menos por disputar.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: MALLORCA 3 - RAYO VALLECANO 0 (2-0, al descanso).

--EQUIPOS.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo (Abdon Prats, min.81), David Lopez, Johan Mojica, Omar Mascarell, Sergi Darder; Samu (Marash Kumbulla, min.72), Manu Morlanes (Antonio Sanchez, min.81), Pablo Torre (Takuma Asano, min.72); Zito Luvumbo (Jan Virgili, min.62), Vedat Muriqi.

RAYO VALLECANO: Dani Cardenas; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy (Jorge de Frutos, min.46), Alfonso Espino; Oscar Valentin (Pathe Ciss, min.46), Gerard Gumbau, Ilias Akhomach (Pep Chavarria, min.67), Pedro Diaz, Alvaro Garcia (Sergio Camello, min.77), Randy Nteka (Alexandre Zurawski, min.81).

--GOLES.
1-0, min.36: Vedat Muriqi (Samu) .
2-0, min.40: Vedat Muriqi (Zito Luvumbo) .
3-0, min.65: Jan Virgili (Pablo Torre) .


--ÁRBITRO.
Jesus Gil, asistido en las bandas por Angel Nevado y Javier Martinez, en el VAR: Jorge Figueroa y Pablo Gonzalez. Amonestó a David Lopez (min.81), por parte del MALLORCA. Amonestó a Nobel Mendy (min.23), Florian Lejeune (min.32), Randy Nteka (min.53), Andrei Ratiu (min.65), por parte del RAYO VALLECANO.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Estadi Mallorca Son Moix (16,323 espectadores) televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Mallorca Rayo Vallecano
Goles 3 0
Remates Fuera 6 7
Remates 10 15
Pases Totales 204 167
Corners 6 7
Faltas 13 11
Posesión 45% 55%
Tiros Bloqueados 0 5
Fueras de Juego 2 6
Tarjetas Amarillas 1 4
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 3 0
Ataques 97 99
Ataques Peligrosos 37 52
Centros 19 18
Saques de Banda 14 22
Saques de Portería 11 6
Tratamientos 4 3
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 17 15
Paradas 3 1
Contra Golpes 2 0



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 79 31
2 Champions Real Madrid 70 31
3 Champions Villarreal 58 30
4 Champions Atlético 57 31
5 Europa League Betis 46 31
6 Conference League Celta 44 30
13 Permanencia Rayo 35 31
15 Permanencia Mallorca 34 31
18 Descenso Elche 32 31
19 Descenso Levante 26 30
20 Descenso Real Oviedo 24 30



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/04/2026 LaLiga Mallorca 3-0 Rayo
11/01/2026 LaLiga Rayo 2-1 Mallorca
24/05/2025 LaLiga Rayo 0-0 Mallorca
20/10/2024 LaLiga Mallorca 1-0 Rayo
11/02/2024 LaLiga Mallorca 2-1 Rayo




-Últimos Resultados del Mallorca.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/04/2026 LaLiga Mallorca 3-0 Rayo
04/04/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Real Madrid
21/03/2026 LaLiga Elche 2-1 Mallorca
15/03/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol
07/03/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Mallorca




-Últimos Resultados del Rayo.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/04/2026 LaLiga Mallorca 3-0 Rayo
03/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Elche
22/03/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Rayo
16/03/2026 LaLiga Rayo 1-1 Levante
08/03/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Rayo




-Próximos partidos del Mallorca.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
21/04/2026 19:00 LaLiga Mallorca Valencia
25/04/2026 14:00 LaLiga Alavés Mallorca
03/05/2026 19:00 LaLiga Girona Mallorca




-Próximos partidos del Rayo.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
23/04/2026 20:00 LaLiga Rayo Espanyol
26/04/2026 14:00 LaLiga Rayo Real Sociedad
03/05/2026 19:00 LaLiga Getafe Rayo


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