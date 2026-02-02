Mallorca 4 - 1 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Mallorca 4 - 1 Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de febrero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Mallorca ha ganado este lunes (2/2/2026 9:00:00 PM) por 4-1 al Sevilla en el primer partido de la jornada 22 en LaLiga EA Sports, aprovechando los locales tras el descanso la fragilidad defensiva de su adversario, que sigue en puestos de descenso y dejando muy malas sensaciones. Vedat Muriqi abrió el marcador de penalti en el minuto 26, pero Neal Maupay empató en el 45+1 antes del descanso. En la segunda mitad, Samu adelantó al Mallorca en el 53, Sergi Darder amplió la ventaja en el 74 y Pablo Torre sentenció el partido en el 90+7.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: MALLORCA 4 - SEVILLA 1 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, David Lopez, Johan Mojica, Martin Valjent; Samu (Pablo Torre, min.90+2), Takuma Asano (Antonio Sanchez, min.55), Sergi Darder (Manu Morlanes, min.83), Jan Virgili (Mateo Joseph, min.83), Omar Mascarell, Vedat Muriqi (Abdon Prats, min.90+2).



SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juanlu Sanchez (Chidera Ejuke, min.60), Jose Angel Carmona, Fabio Cardoso (Djibril Sow, min.79), Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Gerard Fernandez (Alexis Sanchez, min.60), Batista Mendy; Akor Adams, Neal Maupay (Isaac Romero, min.79).



--GOLES.

1-0, min.26: Vedat Muriqi, de penalti.

1-1, min.45(+1): Neal Maupay (Gerard Fernandez) .

2-1, min.53: Samu (Jan Virgili) .

3-1, min.74: Sergi Darder (Vedat Muriqi) .

4-1, min.90(+7): Pablo Torre (Mateo Joseph) .





--ÁRBITRO.

Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Pablo Gonzalez y Francisco Jose Hernandez. Amonestó a Omar Mascarell (min.44), por parte del MALLORCA. Amonestó a Lucien Agoume (min.90+1), Isaac Romero (min.90+1), por parte del SEVILLA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.23: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Mallorca.



Min.24: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penalti a favor de Mallorca.





--ESTADIO.

Estadi Mallorca Son Moix (15,621 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Mallorca Sevilla Goles 4 1 Remates Fuera 2 1 Remates 10 13 Pases Totales 268 557 Corners 4 9 Faltas 16 8 Posesión 33% 67% Tiros Bloqueados 2 9 Fueras de Juego 1 5 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 1 Ataques 73 125 Ataques Peligrosos 25 57 Centros 13 28 Saques de Banda 20 22 Saques de Portería 8 3 Tratamientos 3 3 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 13 17 Paradas 2 2 Contra Golpes 1 3



###WidgetCompleto###

-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 55 22 2 Champions Real Madrid 54 22 3 Champions Atlético 45 22 4 Champions Villarreal 42 21 5 Europa League Betis 35 22 6 Conference League Espanyol 34 22 14 Permanencia Mallorca 24 22 15 Permanencia Sevilla 24 22 18 Descenso Rayo 22 22 19 Descenso Levante 18 21 20 Descenso Real Oviedo 16 22



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/02/2026 LaLiga Mallorca 4-1 Sevilla 18/10/2025 LaLiga Sevilla 1-3 Mallorca 24/02/2025 LaLiga Sevilla 1-1 Mallorca 27/08/2024 LaLiga Mallorca 0-0 Sevilla 22/04/2024 LaLiga Sevilla 2-1 Mallorca









-Últimos Resultados del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/02/2026 LaLiga Mallorca 4-1 Sevilla 25/01/2026 LaLiga Atlético 3-0 Mallorca 17/01/2026 LaLiga Mallorca 3-2 Athletic Bilbao 11/01/2026 LaLiga Rayo 2-1 Mallorca 04/01/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Girona









-Últimos Resultados del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/02/2026 LaLiga Mallorca 4-1 Sevilla 24/01/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Athletic Bilbao 19/01/2026 LaLiga Elche 2-2 Sevilla 12/01/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Celta 04/01/2026 LaLiga Sevilla 0-3 Levante









-Próximos partidos del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 07/02/2026 16:15 LaLiga Barcelona Mallorca 15/02/2026 21:00 LaLiga Mallorca Betis 22/02/2026 18:30 LaLiga Celta Mallorca









-Próximos partidos del Sevilla.

