Mallorca 4 - 1 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Mallorca 4 - 1 Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 2 de febrero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Mallorca ha ganado este lunes (2/2/2026 9:00:00 PM) por 4-1 al Sevilla en el primer partido de la jornada 22 en LaLiga EA Sports, aprovechando los locales tras el descanso la fragilidad defensiva de su adversario, que sigue en puestos de descenso y dejando muy malas sensaciones.
Vedat Muriqi abrió el marcador de penalti en el minuto 26, pero Neal Maupay empató en el 45+1 antes del descanso. En la segunda mitad, Samu adelantó al Mallorca en el 53, Sergi Darder amplió la ventaja en el 74 y Pablo Torre sentenció el partido en el 90+7.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: MALLORCA 4 - SEVILLA 1 (1-1, al descanso).
--EQUIPOS.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, David Lopez, Johan Mojica, Martin Valjent; Samu (Pablo Torre, min.90+2), Takuma Asano (Antonio Sanchez, min.55), Sergi Darder (Manu Morlanes, min.83), Jan Virgili (Mateo Joseph, min.83), Omar Mascarell, Vedat Muriqi (Abdon Prats, min.90+2).
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juanlu Sanchez (Chidera Ejuke, min.60), Jose Angel Carmona, Fabio Cardoso (Djibril Sow, min.79), Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Gerard Fernandez (Alexis Sanchez, min.60), Batista Mendy; Akor Adams, Neal Maupay (Isaac Romero, min.79).
--GOLES.
1-0, min.26: Vedat Muriqi, de penalti.
1-1, min.45(+1): Neal Maupay (Gerard Fernandez) .
2-1, min.53: Samu (Jan Virgili) .
3-1, min.74: Sergi Darder (Vedat Muriqi) .
4-1, min.90(+7): Pablo Torre (Mateo Joseph) .
--ÁRBITRO.
Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Pablo Gonzalez y Francisco Jose Hernandez. Amonestó a Omar Mascarell (min.44), por parte del MALLORCA. Amonestó a Lucien Agoume (min.90+1), Isaac Romero (min.90+1), por parte del SEVILLA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.23: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Mallorca.
Min.24: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penalti a favor de Mallorca.
--ESTADIO.
Estadi Mallorca Son Moix (15,621 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Mallorca
| Sevilla
|Goles
| 4
| 1
|Remates Fuera
| 2
| 1
|Remates
| 10
| 13
|Pases Totales
| 268
| 557
|Corners
| 4
| 9
|Faltas
| 16
| 8
|Posesión
| 33%
| 67%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 9
|Fueras de Juego
| 1
| 5
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 1
|Ataques
| 73
| 125
|Ataques Peligrosos
| 25
| 57
|Centros
| 13
| 28
|Saques de Banda
| 20
| 22
|Saques de Portería
| 8
| 3
|Tratamientos
| 3
| 3
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 13
| 17
|Paradas
| 2
| 2
|Contra Golpes
| 1
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 55
| 22
|2
| Champions
| Real Madrid
| 54
| 22
|3
| Champions
| Atlético
| 45
| 22
|4
| Champions
| Villarreal
| 42
| 21
|5
| Europa League
| Betis
| 35
| 22
|6
| Conference League
| Espanyol
| 34
| 22
|14
| Permanencia
| Mallorca
| 24
| 22
|15
| Permanencia
| Sevilla
| 24
| 22
|18
| Descenso
| Rayo
| 22
| 22
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 21
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 22
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 4-1
| Sevilla
|18/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Mallorca
|24/02/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Mallorca
|27/08/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 0-0
| Sevilla
|22/04/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Mallorca
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 4-1
| Sevilla
|25/01/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Mallorca
|17/01/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-2
| Athletic Bilbao
|11/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Mallorca
|04/01/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Girona
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 4-1
| Sevilla
|24/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Athletic Bilbao
|19/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Sevilla
|12/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-1
| Celta
|04/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-3
| Levante
-Próximos partidos del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|07/02/2026 16:15
| LaLiga
| Barcelona
| Mallorca
|15/02/2026 21:00
| LaLiga
| Mallorca
| Betis
|22/02/2026 18:30
| LaLiga
| Celta
| Mallorca
-Próximos partidos del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|07/02/2026 18:30
| LaLiga
| Sevilla
| Girona
|14/02/2026 18:30
| LaLiga
| Sevilla
| Alavés
|22/02/2026 14:00
| LaLiga
| Getafe
| Sevilla