Marcos Giron 0 - 2 Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de marzo de 2026.





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El tenista español Martin Landaluce ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de Miami Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Marcos Giron (6-3, 7-6) en un partido que destacó por la solidez en el servicio de Landaluce y la intensa lucha en el segundo set que se decidió en un tie break. En el primer set, Landaluce demostró su capacidad para mantener su servicio y aprovechar las oportunidades de quiebre, cerrando el set con un 6-3. Durante el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios con firmeza, llevando el set a un tie break, donde Landaluce logró imponerse, asegurando su victoria en el partido. Las estadísticas de saque de Martin Landaluce reflejaron su eficacia en el partido, con un 69% de primeros servicios dentro, 33% de puntos ganados en primer servicio y un total de 10 aces, lo que contribuyó significativamente a su triunfo. Además, Landaluce mostró su habilidad para presionar el saque de Giron, logrando 2 breaks a lo largo del encuentro. Con esta victoria, Landaluce avanza a la siguiente ronda del Miami Open, donde continuará su camino en busca de más triunfos en este prestigioso torneo ATP Tour Masters 1000 disputado en las canchas de pista dura del Hard Rock Stadium en Miami, USA.



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