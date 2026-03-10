Maria Sakkari 0 - 2 Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de marzo de 2026.





La tenista polaca Iga Swiatek ha avanzado a los octavos de final del torneo BNP Paribas Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la griega Maria Sakkari (6-3, 6-2) en Indian Wells (USA). En el primer set, Swiatek y Sakkari intercambiaron varios juegos decisivos, con Swiatek consiguiendo romper el servicio de Sakkari en tres ocasiones, lo que le permitió llevarse el set por 6-3. El segundo set siguió un patrón similar, con Swiatek dominando y logrando romper el servicio de Sakkari tres veces más, asegurando el set por 6-2 y el partido en su favor. Iga Swiatek mostró un rendimiento sólido en su servicio, manteniendo un alto porcentaje de primeros servicios y logrando puntos cruciales que le permitieron mantener la ventaja sobre Sakkari. La capacidad de Swiatek para ganar puntos tanto en su servicio como en el retorno fue clave para su victoria, avanzando así a la siguiente ronda del torneo.



