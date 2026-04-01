Maria Sakkari 0 - 2 Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Credit One Charleston Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de abril de 2026.





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Paula Badosa ha avanzado a los octavos de final del torneo Credit One Charleston Open, de categoría WTA 500 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la griega Maria Sakkari por 6-3, 6-4 en un partido que duró 1 hora y 31 minutos. En el primer set, Paula Badosa logró romper el servicio de Sakkari en dos ocasiones, mientras que Sakkari solo pudo hacerlo una vez. Badosa mantuvo su servicio en cuatro ocasiones, asegurando el set con un marcador de 6-3. En el segundo set, Badosa continuó su dominio al romper el servicio de Sakkari tres veces. Sakkari logró dos quiebres, pero no fue suficiente para revertir el set, que finalizó 6-4 a favor de Badosa. En cuanto a las estadísticas de saque, Paula Badosa tuvo un primer servicio efectivo en el 66% de las ocasiones, ganando el 77% de los puntos jugados con su primer saque. Además, cometió cuatro dobles faltas y logró dos aces durante el partido.



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