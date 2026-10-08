Mariano Navone 1 - 2 Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Shanghai Rolex Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de octubre de 2026.





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El tenista español Pablo Carreño Busta ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de Shanghai Rolex Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al argentino Mariano Navone por 4-6, 7-5, 6-3 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 53 minutos. En el primer set, Mariano Navone logró romper el servicio de Carreño Busta en dos ocasiones, mientras que Carreño Busta también consiguió dos 'breaks', pero Navone cerró el set a su favor con un marcador de 6-4. En el segundo set, Carreño Busta mantuvo una sólida actuación en su servicio, salvando tres puntos de 'break' y logrando un 'break' crucial en el duodécimo juego para llevarse el set 7-5. En el tercer set, Carreño Busta logró dos 'breaks', mientras que Navone no pudo romper el servicio de su rival, lo que permitió a Carreño Busta cerrar el set y el partido con un 6-3. Las estadísticas de saque de Carreño Busta en el partido fueron destacadas, con un 64% de primeros servicios y ganando el 73% de los puntos con su primer saque. Además, logró 5 aces y salvó 12 de 19 puntos de 'break' en contra.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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