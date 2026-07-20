Marie Bouzkova 2 - 0 Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Livesport Prague Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de julio de 2026.





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Marie Bouzkova ha avanzado a los octavos de final del torneo de Livesport Prague Open, de categoría WTA 250 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la española Jessica Bouzas Maneiro por 7-5, 7-5 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 2 minutos. En el primer set, Bouzkova logró dos quiebres de servicio, uno en el octavo juego y otro en el duodécimo, mientras que Bouzas Maneiro consiguió un quiebre en el noveno juego. El set terminó 7-5 a favor de Bouzkova. En el segundo set, Bouzkova volvió a romper el servicio en el sexto juego, pero Bouzas Maneiro recuperó el quiebre en el quinto juego. Sin embargo, Bouzkova aseguró el set con un quiebre en el duodécimo juego, cerrando el set 7-5. Estadísticamente, Bouzkova tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio y ganó el 66% de los puntos jugados con su servicio, mientras que Bouzas Maneiro tuvo un 65% de efectividad en su primer servicio y ganó el 54% de los puntos jugados con su servicio. Bouzkova también logró 2 aces y cometió 3 dobles faltas, mientras que Bouzas Maneiro logró 2 aces y cometió 8 dobles faltas.



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