Marina Bassols Ribera 2 - 0 Emiliana Arango: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de mayo de 2026.





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La tenista española Marina Bassols Ribera ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la colombiana Emiliana Arango por 6-3, 6-4 en 1 hora y 33 minutos. En el primer set, Marina Bassols Ribera logró tres 'breaks' sobre el servicio de Emiliana Arango, mientras que Arango consiguió un 'break' sobre el servicio de Bassols. El set terminó 6-3 a favor de Bassols. En el segundo set, Bassols volvió a romper el servicio de Arango en dos ocasiones, mientras que Arango logró un 'break' sobre el servicio de Bassols. El set finalizó 6-4 para Bassols. En cuanto a las estadísticas de saque de Marina Bassols Ribera, tuvo un 76% de efectividad en su primer servicio, ganando el 63% de los puntos con su primer saque y salvando 5 de 9 puntos de 'break' en contra. Además, no cometió ninguna doble falta durante el partido.



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