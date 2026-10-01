Marina Bassols Ribera 0 - 2 Kamilla Rakhimova: resumen y estadísticas del partido de China Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de octubre de 2026.





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Kamilla Rakhimova ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo China Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la española Marina Bassols Ribera por 6-4, 7-6 en 1 hora y 54 minutos. En el primer set, Kamilla Rakhimova logró romper el servicio de su oponente en los juegos 1 y 7, mientras que Marina Bassols Ribera consiguió un break en el juego 4. Rakhimova mantuvo su servicio en los juegos 2, 6, 8 y 10, llevándose el set 6-4. En el segundo set, Rakhimova rompió el servicio de Bassols Ribera en los juegos 1 y 5, mientras que Bassols Ribera logró breaks en los juegos 6 y 10. El set llegó a un tie-break, donde Rakhimova se impuso 7-6. En cuanto a las estadísticas de saque, Kamilla Rakhimova tuvo un 1st Serve Percentage del 60% y ganó el 63% de sus puntos de servicio. Marina Bassols Ribera tuvo un 1st Serve Percentage del 54% y ganó el 54% de sus puntos de servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



