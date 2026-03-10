Marta Kostyuk 0 - 2 Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de marzo de 2026.





La tenista Elena Rybakina ha avanzado a los octavos de final del torneo BNP Paribas Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a Marta Kostyuk con un resultado de 6-4, 6-4 en Indian Wells. Este encuentro correspondía a los dieciseisavos de final del torneo. Durante el partido, se observó una competencia reñida en la que Rybakina logró imponerse gracias a su efectividad en momentos clave. La capacidad de Rybakina para romper el servicio de Kostyuk en momentos cruciales de cada set fue determinante para su victoria. En el primer set, después de ir empatados a 4-4, Rybakina logró un 'break' que le permitió posteriormente cerrar el set a su favor. Un patrón similar se repitió en el segundo set, donde tras un intercambio de 'breaks' al inicio, Rybakina consiguió romper el servicio de Kostyuk en el noveno juego, llevándose el set y el partido. Elena Rybakina mostró un sólido desempeño en su servicio, un factor crucial en su avance en el torneo. La capacidad de Rybakina para mantener su servicio bajo presión y capitalizar las oportunidades de 'break' contra Kostyuk subraya su fortaleza mental y técnica en el torneo BNP Paribas Open.



