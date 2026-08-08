Marta Kostyuk 1 - 2 Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de agosto de 2026.





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La tenista polaca Iga Swiatek ha avanzado a los cuartos de final del torneo National Bank Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la ucraniana Marta Kostyuk por 3-6, 6-1, 6-2 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 10 minutos. En el primer set, Marta Kostyuk se impuso con un marcador de 6-3, destacándose por romper el servicio de Swiatek en múltiples ocasiones. Sin embargo, Swiatek recuperó el control en el segundo set, ganando 6-1, aprovechando los errores de Kostyuk y manteniendo su servicio sin conceder breaks. En el tercer y decisivo set, Swiatek continuó su dominio, asegurando la victoria con un 6-2, rompiendo el servicio de Kostyuk en varias oportunidades y manteniendo un alto porcentaje de puntos ganados en su primer servicio.



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