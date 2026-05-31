Marta Kostyuk 2 - 0 Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 31 de mayo de 2026.





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La tenista ucraniana Marta Kostyuk ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la polaca Iga Swiatek por 7-5, 6-1 en 1 hora y 39 minutos. En el primer set, Kostyuk y Swiatek intercambiaron varios breaks, con Kostyuk logrando romper el servicio de Swiatek en el juego 12 para llevarse el set 7-5. En el segundo set, Kostyuk dominó al romper el servicio de Swiatek en cuatro ocasiones, cerrando el set 6-1. Kostyuk mostró solidez en su servicio, con un 67% de efectividad en su primer saque y ganando el 58% de los puntos con su servicio. Además, logró 5 aces y salvó 6 de 10 puntos de break en contra.



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