Marta Kostyuk 0 - 2 Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de junio de 2026.





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La tenista rusa Mirra Andreeva ha avanzado a la final del torneo Roland Garros, de categoría Grand Slam, y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida a la ucraniana Marta Kostyuk (6-1, 6-3) en 1 hora y 16 minutos. En el primer set, Mirra Andreeva mostró un dominio contundente al romper el servicio de Marta Kostyuk en tres ocasiones, llevándose el set por 6-1. Andreeva mantuvo un 1st Serve Percentage del 64% y ganó el 68% de los puntos con su primer servicio. En el segundo set, Andreeva continuó con su sólido desempeño, logrando dos breaks más para cerrar el set 6-3. A lo largo del partido, Andreeva consiguió un total de 5 breaks y mantuvo un 1st Serve Percentage del 73%, ganando el 63% de los puntos con su servicio.



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