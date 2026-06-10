Martin Damm 0 - 2 Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Libema Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de junio de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista australiano Alex de Minaur ha avanzado a los cuartos de final del torneo Libema Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en hierba, tras ganar al estadounidense Martin Damm por 7-6, 7-5 en 3 horas y 5 minutos. En el primer set, Alex de Minaur logró romper el servicio de Martin Damm en los juegos 1 y 3, mientras que Damm recuperó los breaks en los juegos 6 y 8. El set se decidió en un tie-break que ganó De Minaur 10-8. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el juego 12, cuando De Minaur rompió el servicio de Damm para cerrar el set y el partido 7-5. En cuanto a las estadísticas de saque, Alex de Minaur tuvo un 59% de efectividad en su primer servicio y ganó el 33% de los puntos con su primer saque. Además, logró 6 aces y cometió 1 doble falta. Por su parte, Martin Damm tuvo un 70% de efectividad en su primer servicio, ganando el 38% de los puntos con su primer saque, logró 6 aces y cometió 4 dobles faltas.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



