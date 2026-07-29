Martin Damm 1 - 2 Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Mubadala Citi DC Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 29 de julio de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



Ben Shelton ha avanzado a los octavos de final del Mubadala Citi DC Open, un torneo de categoría ATP Tour 500 que se disputa en pista dura en Washington (USA). Shelton logró la victoria sobre Martin Damm con un marcador de 6-4, 4-6, 6-4 en un partido que tuvo una duración de aproximadamente 4 horas y 21 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el noveno juego, cuando Ben Shelton logró romper el servicio de Martin Damm para cerrar el set 6-4. En el segundo set, Martin Damm respondió rompiendo el servicio de Shelton en el décimo juego, llevándose el set 6-4. El tercer set fue muy disputado, pero finalmente Shelton rompió el servicio de Damm en el décimo juego para ganar el set 6-4. En términos de estadísticas, Martin Damm tuvo un 64% de efectividad en su primer servicio, ganando el 68% de los puntos con su servicio. Por otro lado, Ben Shelton tuvo un 58% de efectividad en su primer servicio, ganando el 74% de los puntos con su servicio. Shelton también logró 4 aces y cometió 3 dobles faltas, mientras que Damm consiguió 3 aces y cometió 1 doble falta.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



