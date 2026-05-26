Martin Landaluce 3 - 2 Juan Carlos Prado: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 26 de mayo de 2026.





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El tenista español Martin Landaluce ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar al boliviano Juan Carlos Prado por 3-2 (6-3, 4-6, 6-2, 6-7, 6-4) en un partido que duró aproximadamente 4 horas y 30 minutos. **Resumen del partido:** **Set 1:** - Martin Landaluce ganó el set 6-3. - Hubo un break en el octavo juego a favor de Landaluce. **Set 2:** - Juan Carlos Prado se llevó el set 6-4. - Ambos jugadores lograron un break, con Prado rompiendo el servicio de Landaluce en el último juego. **Set 3:** - Landaluce ganó 6-2. - Landaluce consiguió dos breaks, en el quinto y séptimo juegos. **Set 4:** - Prado ganó el set en el tie-break 7-6. - El set incluyó múltiples breaks, con ambos jugadores rompiendo el servicio del otro varias veces. **Set 5:** - Landaluce se impuso 6-4. - Landaluce logró tres breaks, en el primer, tercer y quinto juegos. **Estadísticas de saque de Martin Landaluce:** - 1st Serve Percentage: 64% - Aces: 6 - Double Faults: 5 - 1st Serve Points Won: 69 - 2nd Serve Points Won: 27



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