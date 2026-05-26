Martin Landaluce 3 - 2 Juan Carlos Prado: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 26 de mayo de 2026.
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El tenista español Martin Landaluce ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar al boliviano Juan Carlos Prado por 3-2 (6-3, 4-6, 6-2, 6-7, 6-4) en un partido que duró aproximadamente 4 horas y 30 minutos.
**Resumen del partido:**
**Set 1:**
- Martin Landaluce ganó el set 6-3.
- Hubo un break en el octavo juego a favor de Landaluce.
**Set 2:**
- Juan Carlos Prado se llevó el set 6-4.
- Ambos jugadores lograron un break, con Prado rompiendo el servicio de Landaluce en el último juego.
**Set 3:**
- Landaluce ganó 6-2.
- Landaluce consiguió dos breaks, en el quinto y séptimo juegos.
**Set 4:**
- Prado ganó el set en el tie-break 7-6.
- El set incluyó múltiples breaks, con ambos jugadores rompiendo el servicio del otro varias veces.
**Set 5:**
- Landaluce se impuso 6-4.
- Landaluce logró tres breaks, en el primer, tercer y quinto juegos.
**Estadísticas de saque de Martin Landaluce:**
- 1st Serve Percentage: 64%
- Aces: 6
- Double Faults: 5
- 1st Serve Points Won: 69
- 2nd Serve Points Won: 27
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