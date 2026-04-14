Martin Landaluce 0 - 2 Lorenzo Musetti: resumen y estadísticas del partido de Barcelona Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de abril de 2026.





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El tenista italiano Lorenzo Musetti ha avanzado a los octavos de final del torneo Barcelona Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al español Martin Landaluce por 7-5, 6-2 en 1 hora y 29 minutos. En el primer set, hubo varios 'breaks' significativos. Martin Landaluce logró romper el servicio de Musetti en el segundo juego, pero Musetti respondió rompiendo el servicio de Landaluce en el séptimo y undécimo juegos, lo que le permitió cerrar el set 7-5. En el segundo set, Musetti mostró un dominio más claro, rompiendo el servicio de Landaluce en el tercer y séptimo juegos, llevándose el set 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Lorenzo Musetti tuvo un 58% de efectividad en su primer servicio, ganando el 50% de los puntos con su primer saque y el 52% con su segundo saque a lo largo del partido.



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