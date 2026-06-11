Martin Landaluce 1 - 2 Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Stuttgart Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de junio de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista estadounidense Taylor Fritz ha avanzado a los cuartos de final del torneo Stuttgart Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en hierba, tras ganar al español Martin Landaluce por 6-7, 7-5, 7-6 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 30 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al tie-break, donde Martin Landaluce se impuso 7-6. Taylor Fritz no concedió ningún break point en este set, logrando un 1st Serve Percentage del 69% y 14 aces. En el segundo set, Landaluce comenzó rompiendo el servicio de Fritz para ponerse 2-0, pero Fritz recuperó el break en el siguiente juego. Finalmente, Fritz rompió el servicio de Landaluce en el undécimo juego y cerró el set 7-5. En este set, Fritz tuvo un 1st Serve Percentage del 68% y logró 6 aces. El tercer set volvió a ser muy disputado, con ambos jugadores manteniendo su servicio hasta llegar nuevamente al tie-break. Fritz ganó el tie-break 7-6, asegurando su victoria en el partido. En este set, Fritz mantuvo un 1st Serve Percentage del 69% y realizó 5 aces. Taylor Fritz terminó el partido con un total de 25 aces y un 1st Serve Points Won Percentage del 67%.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###