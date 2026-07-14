Matej Dodig 0 - 2 Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Croatia Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de julio de 2026.





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El tenista español Pablo Carreno Busta ha avanzado a los octavos de final del torneo Croatia Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al croata Matej Dodig por la vía rápida con un resultado de 6-4, 6-2 en un partido que duró 1 hora y 15 minutos. En el primer set, Pablo Carreno Busta logró un break crucial en el quinto juego, lo que le permitió adelantarse en el marcador y cerrar el set a su favor con un 6-4. Durante este set, Carreno Busta mantuvo su servicio en todos sus juegos de saque. En el segundo set, Carreno Busta mostró un dominio aún mayor, rompiendo el servicio de Dodig en el tercer y quinto juego, lo que le permitió tomar una ventaja decisiva. Finalmente, Carreno Busta cerró el set y el partido con un 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Carreno Busta no cometió dobles faltas y logró un porcentaje de primeros servicios del 75%, ganando el 77% de los puntos con su primer servicio.



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