Matteo Arnaldi 0 - 0 Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de junio de 2026.





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El tenista italiano Flavio Cobolli ha avanzado a la final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida al italiano Matteo Arnaldi, quien abandonó el partido antes de tiempo. El encuentro, que se llevó a cabo en la cancha Philippe-Chatrier en París, no se completó debido al retiro de Arnaldi, lo que otorgó la victoria a Cobolli. En cuanto a los datos estadísticos, el partido estaba programado para disputarse al mejor de cinco sets, pero no se llegó a completar ninguno debido a la retirada. No se registraron estadísticas de juegos o sets ganados por ninguno de los jugadores, ya que el partido concluyó con un walkover (W.O.) a favor de Flavio Cobolli.



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