Matteo Arnaldi 1 - 2 Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de mayo de 2026.





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El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a los octavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a Matteo Arnaldi por 6-1, 4-6, 6-3 en 2 horas y 1 minuto. En el primer set, Rafael Jodar dominó con múltiples 'breaks', ganando 6-1. En el segundo set, Matteo Arnaldi respondió rompiendo el servicio de Jodar en dos ocasiones, llevándose el set 6-4. En el set decisivo, Jodar volvió a romper el servicio de Arnaldi en momentos cruciales, asegurando el set 6-3 y el partido. Durante el partido, Jodar logró una efectividad del 66% en su primer servicio y ganó el 61% de los puntos jugados con su servicio.



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