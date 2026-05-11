Mattia Bellucci 0 - 2 Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de mayo de 2026.





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El tenista español Martin Landaluce ha avanzado a los octavos de final del torneo de Internazionali BNL d'Italia, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al italiano Mattia Bellucci por 6-4, 6-3 en un partido que duró 1 hora y 47 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta el octavo juego, cuando Martin Landaluce logró romper el servicio de Mattia Bellucci en el noveno juego, llevándose el set por 6-4. En el segundo set, Landaluce nuevamente rompió el servicio de Bellucci en el quinto juego, consolidando su ventaja al mantener su servicio y cerrando el set 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Martin Landaluce tuvo un 64% de efectividad en su primer servicio, ganando el 84% de los puntos jugados con su primer saque. Además, logró salvar 2 de los 3 puntos de quiebre que enfrentó durante el partido.



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