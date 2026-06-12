Mattia Bellucci 1 - 2 Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Stuttgart Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de junio de 2026.





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El tenista estadounidense Taylor Fritz ha avanzado a las semifinales del torneo Stuttgart Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en hierba, tras ganar al italiano Mattia Bellucci por 5-7, 7-5, 7-5 en 2 horas y 25 minutos. En el primer set, Mattia Bellucci logró un break crucial en el undécimo juego, lo que le permitió cerrar el set 7-5 después de mantener su servicio en el siguiente juego. Durante el segundo set, Taylor Fritz rompió el servicio de Bellucci en el último juego, ganando el set 7-5 y nivelando el partido. En el tercer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el 5-5, momento en el cual Fritz consiguió un break decisivo y cerró el set 7-5. Taylor Fritz mostró un sólido desempeño en el servicio, con un 71% de primeros servicios y ganando el 60% de los puntos con su primer saque. Además, logró 11 aces a lo largo del partido, lo que contribuyó a su victoria en este encuentro de cuartos de final.



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