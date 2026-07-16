Mayar Sherif 2 - 0 Kaitlin Quevedo: resumen y estadísticas del partido de Iasi Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de julio de 2026.





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La tenista egipcia Mayar Sherif ha avanzado a los cuartos de final del torneo Iasi Open, de categoría WTA 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la española Kaitlin Quevedo por 6-3, 7-6 en 2 horas y 7 minutos. En el primer set, Mayar Sherif logró dos 'breaks' cruciales en los juegos 7 y 9, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-3. Kaitlin Quevedo no pudo romper el servicio de Sherif en este set, lo que fue determinante para el resultado. El segundo set fue más disputado, con varios 'breaks' por parte de ambas jugadoras. Sherif rompió el servicio de Quevedo en los juegos 4, 6 y 8, mientras que Quevedo logró 'breaks' en los juegos 3, 5 y 7. El set se decidió en un 'tie-break', donde Sherif se impuso por 7-6. Mayar Sherif mostró un sólido rendimiento en el saque, con un 82% de efectividad en su primer servicio y ganando el 59% de los puntos con su servicio. Además, salvó 7 de 7 puntos de 'break' en el segundo set, lo que fue clave para su victoria.



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