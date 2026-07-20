Mayar Sherif 1 - 0 Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Iasi Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de julio de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



La tenista egipcia Mayar Sherif se ha proclamado campeona del torneo Iasi Open, de categoría WTA 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida a la española Paula Badosa con un resultado de 6-4, 6-0 en 1 hora y 11 minutos. En el primer set, se produjeron múltiples quiebres de servicio. Mayar Sherif logró romper el servicio de Paula Badosa en los juegos 3, 5 y 7, mientras que Badosa rompió el servicio de Sherif en los juegos 4 y 6. Finalmente, Sherif mantuvo su servicio en el décimo juego para cerrar el set 6-4. En el segundo set, Sherif dominó al romper el servicio de Badosa en el primer y tercer juego, manteniendo su propio servicio en el segundo juego para tomar una ventaja de 3-0. Sherif continuó su dominio para cerrar el set y el partido con un contundente 6-0. En cuanto a las estadísticas de saque, Mayar Sherif tuvo un 76% de primeros servicios, ganando el 61% de los puntos con su servicio y no cometió dobles faltas durante el partido.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###