Mirra Andreeva 1 - 2 Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Dubai Duty Free Tennis Championships (WTA)

Madrid, 19 de febrero de 2026.





Amanda Anisimova ha avanzado a las semifinales del torneo de Dubai Duty Free Tennis Championships, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a Mirra Andreeva por la vía rápida (6-2, 5-7, 7-6) en un emocionante partido que se extendió a tres sets. Durante el encuentro, ambos jugadores mostraron un alto nivel competitivo, con Andreeva y Anisimova intercambiando breaks a lo largo de los sets. En el primer set, Andreeva logró un break temprano que le permitió tomar la delantera y, a pesar de los esfuerzos de Anisimova, mantuvo su ventaja para cerrar el set 6-2. Sin embargo, Anisimova respondió con fuerza en el segundo set, ajustando su juego para finalmente llevarse el set 7-5. El tercer set fue una batalla intensa que culminó en un tie break, donde Anisimova demostró su determinación y habilidad bajo presión para ganar el set decisivo 7-6. A lo largo del partido, Anisimova mostró una sólida actuación en su servicio, un aspecto crucial para su victoria. Con este resultado, Anisimova no solo avanza a la siguiente ronda del torneo sino que también demuestra su capacidad para competir en los momentos críticos contra oponentes desafiantes.



