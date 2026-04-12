Mirra Andreeva 2 - 1 Anastasia Potapova: resumen y estadísticas del partido de Upper Austria Ladies Linz (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de abril de 2026.





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La tenista rusa Mirra Andreeva se ha proclamado campeona del torneo Upper Austria Ladies Linz, de categoría WTA 500, que se disputa en pista dura bajo techo en Linz, tras ganar a la austriaca Anastasia Potapova por 1-6, 6-4, 6-3 en un partido que duró 1 hora y 56 minutos. En el primer set, Anastasia Potapova dominó con un contundente 6-1, logrando tres 'breaks' sobre el servicio de Andreeva. En el segundo set, Mirra Andreeva se recuperó, rompiendo el servicio de Potapova en dos ocasiones para llevarse el set 6-4. En el tercer set, Andreeva continuó su buen momento, logrando dos 'breaks' cruciales para cerrar el partido con un 6-3. A lo largo del partido, Andreeva mostró solidez en su servicio, con un 64% de primeros servicios y ganando el 58% de los puntos con su saque.



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