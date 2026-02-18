Mirra Andreeva 2 - 0 Jaqueline Cristian: resumen y estadísticas del partido de Dubai Duty Free Tennis Championships (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de febrero de 2026.





La tenista rusa Mirra Andreeva ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Dubai Duty Free Tennis Championships, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la rumana Jaqueline Cristian (7-5, 6-3) en un partido marcado por numerosos 'breaks'. Durante el encuentro, Andreeva demostró una notable eficacia en su servicio, logrando un 62% de efectividad en su primer servicio y un 51% en los puntos ganados con su servicio, lo que le permitió mantener una ligera ventaja sobre su rival. Además, Andreeva consiguió 4 aces y cometió 7 dobles faltas, mientras que Cristian no logró ningún ace y cometió 6 dobles faltas. La capacidad de Andreeva para capitalizar las oportunidades de 'break', logrando 8 de ellas, fue crucial para su victoria, mientras que Cristian solo pudo convertir 5 de sus oportunidades de 'break'. El partido estuvo lleno de cambios en el marcador, pero fue Andreeva quien logró imponerse en los momentos clave, mostrando fortaleza tanto en su juego de servicio como en el retorno. Con esta victoria, Andreeva se asegura un lugar en los cuartos de final del Dubai Duty Free Tennis Championships, continuando su camino en el torneo.



