Mirra Andreeva 1 - 2 Katerina Siniakova: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (WTA)

Katerina Siniakova ha avanzado a los octavos de final del torneo BNP Paribas Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a Mirra Andreeva (6-4, 6-7, 6-3) en un encuentro disputado. El partido, que correspondía a los dieciseisavos de final, se caracterizó por una intensa batalla de servicios y rompimientos, donde Siniakova logró imponerse finalmente, destacando especialmente en el tercer set donde consiguió romper el servicio de Andreeva en tres ocasiones, asegurando su victoria y avanzando a la siguiente ronda del torneo. A lo largo del encuentro, Siniakova mostró una sólida actuación en su servicio, lo que fue clave para su éxito. Aunque Andreeva presentó resistencia, especialmente en el segundo set llevando el partido a un tiebreak, no fue suficiente para detener el avance de Siniakova. Con este resultado, Siniakova continúa su camino en el BNP Paribas Open, buscando avanzar aún más en el torneo que se celebra en el Indian Wells Tennis Garden.



