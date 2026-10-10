Mirra Andreeva 2 - 0 Nikola Bartunkova: resumen y estadísticas del partido de China Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de octubre de 2026.





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La tenista rusa Mirra Andreeva ha avanzado a la final del torneo China Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la checa Nikola Bartunkova por la vía rápida (6-2, 6-2) en 1 hora y 15 minutos. En el primer set, Mirra Andreeva mostró un fuerte rendimiento al romper el servicio de Bartunkova en tres ocasiones, mientras que solo perdió su servicio una vez. El set concluyó 6-2 a favor de Andreeva. En el segundo set, Andreeva continuó con su dominio, rompiendo el servicio de Bartunkova dos veces y manteniendo todos sus juegos de servicio, cerrando el set también con un 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Andreeva tuvo un 61% de efectividad en su primer servicio, ganando el 74% de los puntos jugados con su primer saque. Además, no concedió ningún punto de quiebre a su oponente durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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