Mirra Andreeva 2 - 0 Sorana Cirstea: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de junio de 2026.





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La tenista rusa Mirra Andreeva ha avanzado a las semifinales del torneo Roland Garros, de categoría Grand Slam, y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida a la rumana Sorana Cirstea con un resultado de 6-0, 6-3. En el primer set, Mirra Andreeva mostró un dominio absoluto, ganando 6-0 y rompiendo el servicio de Sorana Cirstea en tres ocasiones (juegos 1, 3 y 5). Andreeva no concedió ningún juego, manteniendo su servicio en los juegos 2, 4 y 6. En el segundo set, Cirstea logró mantener su servicio en los juegos 1 y 3, pero Andreeva respondió con fuerza, rompiendo el servicio de Cirstea en los juegos 5, 7 y 9 para cerrar el set 6-3. Andreeva mantuvo su servicio en los juegos 2, 4 y 8. Estadísticas destacadas de saque para Mirra Andreeva: 78% de primeros servicios, 23 puntos ganados con el primer servicio y 5 aces en todo el partido.



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