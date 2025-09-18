Newcastle 1 - 2 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Newcastle 1 - 2 Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Champions
Newcastle 1 - 2 Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Champions - EUROPA PRESS (2025)
Publicado: jueves, 18 septiembre 2025 23:18

Madrid, 18 de septiembre de 2025.



El Newcastle cayó este jueves por 1-2 ante el Barcelona en un partido de la primera jornada de la Champions disputado en St James' Park, donde los azulgranas dominaron claramente el encuentro con un 61% de posesión y 19 remates por solo 9 de los locales. Marcus Rashford fue el gran protagonista del encuentro con dos goles (minutos 58 y 67), mientras que Anthony Gordon marcó el tanto del honor local en el minuto 90.

El Barcelona mostró un juego más fluido y controlado, con Marcus Rashford como principal ejecutor ofensivo, mientras que el Newcastle apenas pudo contrarrestar la superioridad táctica y técnica de los visitantes. La victoria deja al Barcelona con tres puntos en el inicio de su andadura en la presente edición de la Champions.




FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: NEWCASTLE 1 - BARCELONA 2 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
NEWCASTLE: Nick Pope; Kieran Trippier (Sven Botman, min.76), Fabian Schaer (Malick Thiaw, min.63), Daniel Burn, Valentino Livramento; Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Joelinton (Joseph Willock, min.63); Anthony Elanga (Jacob Murphy, min.63), Anthony Gordon, Harvey Barnes (Nick Woltemade, min.63).

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi (Andreas Christensen, min.69), Gerard Martin (Eric Garcia, min.81); Pedri, Frenkie de Jong, Raphinha, Fermin Lopez (Marc Casado, min.90+3), Marcus Rashford (Dani Olmo, min.81), Robert Lewandowski (Ferran Torres, min.69).

--GOLES.
0-1, min.58: Marcus Rashford (Jules Kounde) .
0-2, min.67: Marcus Rashford.
1-2, min.90: Anthony Gordon (Jacob Murphy) .


--ÁRBITRO.
Glenn Nyberg, asistido en las bandas por Mahbod Beigi y Andreas Soederkvist, en el VAR: Jerome Brisard y Bram Van Driessche. Amonestó a Joelinton (min.28), Daniel Burn (min.45+2), por parte del NEWCASTLE. Amonestó a Gerard Martin (min.45), Fermin Lopez (min.75), Frenkie de Jong (min.82), Marc Casado (min.90+7), por parte del BARCELONA.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
St James' Park

-Estadísticas del partido.



Estadística Newcastle Barcelona
Goles 1 2
Remates Fuera 1 9
Remates 9 19
Pases Totales 287 540
Corners 6 4
Faltas 11 12
Posesión 39% 61%
Tiros Bloqueados 3 6
Fueras de Juego 3 0
Tarjetas Amarillas 2 4
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 1
Ataques 84 110
Ataques Peligrosos 52 53
Centros 27 10
Saques de Banda 19 20
Saques de Portería 11 4
Tratamientos 8 1
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 12 14
Paradas 2 4
Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.


Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Eintracht Frankfurt 3 1
2 Paris Saint-Germain 3 1
3 Club Brugge 3 1
3 Sporting CP 3 1
5 Union St.Gilloise 3 1
6 Bayern Munich 3 1
7 Inter 3 1
7 Arsenal 3 1
9 Manchester City 3 1
10 Qarabag FK 3 1
11 Liverpool 3 1
12 Barcelona 3 1
13 Real Madrid 3 1
14 Tottenham Hotspur 3 1
15 Borussia Dortmund 1 1
16 Juventus 1 1
17 Bodoe/Glimt 1 1
18 Bayer Leverkusen 1 1
19 Slavia Prague 1 1
19 FC Koebenhavn 1 1
21 Olympiacos 1 1
21 Pafos FC 1 1
23 Atlético 0 1
24 Benfica 0 1
25 Marseille 0 1
26 Newcastle United 0 1
27 Villarreal 0 1
28 Chelsea 0 1
29 PSV Eindhoven 0 1
30 Ajax 0 1
30 Athletic Bilbao 0 1
30 SSC Napoli 0 1
33 Monaco 0 1
33 Kairat Almaty 0 1
35 Galatasaray 0 1
36 Atalanta 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/09/2025 Champions Newcastle United 1-2 Barcelona




-Últimos Resultados del Newcastle.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/09/2025 Champions Newcastle United 1-2 Barcelona
13/12/2023 Champions Newcastle United 1-2 AC Milan
28/11/2023 Champions Paris Saint-Germain 1-1 Newcastle United
07/11/2023 Champions Borussia Dortmund 2-0 Newcastle United
25/10/2023 Champions Newcastle United 0-1 Borussia Dortmund




-Últimos Resultados del Barcelona.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/09/2025 Champions Newcastle United 1-2 Barcelona
14/09/2025 LaLiga Barcelona 6-0 Valencia
31/08/2025 LaLiga Rayo 1-1 Barcelona
23/08/2025 LaLiga Levante 2-3 Barcelona
16/08/2025 LaLiga Mallorca 0-3 Barcelona




-Próximos partidos del Newcastle.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
01/10/2025 18:45 Champions Union St.Gilloise Newcastle United
21/10/2025 21:00 Champions Newcastle United Benfica
05/11/2025 21:00 Champions Newcastle United Athletic Bilbao




-Próximos partidos del Barcelona.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
21/09/2025 21:00 LaLiga Barcelona Getafe
25/09/2025 21:30 LaLiga Real Oviedo Barcelona
28/09/2025 21:00 LaLiga Barcelona Real Sociedad


