Newcastle 1 - 2 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 18 de septiembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Newcastle cayó este jueves por 1-2 ante el Barcelona en un partido de la primera jornada de la Champions disputado en St James' Park, donde los azulgranas dominaron claramente el encuentro con un 61% de posesión y 19 remates por solo 9 de los locales. Marcus Rashford fue el gran protagonista del encuentro con dos goles (minutos 58 y 67), mientras que Anthony Gordon marcó el tanto del honor local en el minuto 90.

El Barcelona mostró un juego más fluido y controlado, con Marcus Rashford como principal ejecutor ofensivo, mientras que el Newcastle apenas pudo contrarrestar la superioridad táctica y técnica de los visitantes. La victoria deja al Barcelona con tres puntos en el inicio de su andadura en la presente edición de la Champions.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: NEWCASTLE 1 - BARCELONA 2 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

NEWCASTLE: Nick Pope; Kieran Trippier (Sven Botman, min.76), Fabian Schaer (Malick Thiaw, min.63), Daniel Burn, Valentino Livramento; Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Joelinton (Joseph Willock, min.63); Anthony Elanga (Jacob Murphy, min.63), Anthony Gordon, Harvey Barnes (Nick Woltemade, min.63).



BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi (Andreas Christensen, min.69), Gerard Martin (Eric Garcia, min.81); Pedri, Frenkie de Jong, Raphinha, Fermin Lopez (Marc Casado, min.90+3), Marcus Rashford (Dani Olmo, min.81), Robert Lewandowski (Ferran Torres, min.69).



--GOLES.

0-1, min.58: Marcus Rashford (Jules Kounde) .

0-2, min.67: Marcus Rashford.

1-2, min.90: Anthony Gordon (Jacob Murphy) .





--ÁRBITRO.

Glenn Nyberg, asistido en las bandas por Mahbod Beigi y Andreas Soederkvist, en el VAR: Jerome Brisard y Bram Van Driessche. Amonestó a Joelinton (min.28), Daniel Burn (min.45+2), por parte del NEWCASTLE. Amonestó a Gerard Martin (min.45), Fermin Lopez (min.75), Frenkie de Jong (min.82), Marc Casado (min.90+7), por parte del BARCELONA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

St James' Park



-Estadísticas del partido.

Estadística Newcastle Barcelona Goles 1 2 Remates Fuera 1 9 Remates 9 19 Pases Totales 287 540 Corners 6 4 Faltas 11 12 Posesión 39% 61% Tiros Bloqueados 3 6 Fueras de Juego 3 0 Tarjetas Amarillas 2 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 84 110 Ataques Peligrosos 52 53 Centros 27 10 Saques de Banda 19 20 Saques de Portería 11 4 Tratamientos 8 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 12 14 Paradas 2 4 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Eintracht Frankfurt 3 1 2 Paris Saint-Germain 3 1 3 Club Brugge 3 1 3 Sporting CP 3 1 5 Union St.Gilloise 3 1 6 Bayern Munich 3 1 7 Inter 3 1 7 Arsenal 3 1 9 Manchester City 3 1 10 Qarabag FK 3 1 11 Liverpool 3 1 12 Barcelona 3 1 13 Real Madrid 3 1 14 Tottenham Hotspur 3 1 15 Borussia Dortmund 1 1 16 Juventus 1 1 17 Bodoe/Glimt 1 1 18 Bayer Leverkusen 1 1 19 Slavia Prague 1 1 19 FC Koebenhavn 1 1 21 Olympiacos 1 1 21 Pafos FC 1 1 23 Atlético 0 1 24 Benfica 0 1 25 Marseille 0 1 26 Newcastle United 0 1 27 Villarreal 0 1 28 Chelsea 0 1 29 PSV Eindhoven 0 1 30 Ajax 0 1 30 Athletic Bilbao 0 1 30 SSC Napoli 0 1 33 Monaco 0 1 33 Kairat Almaty 0 1 35 Galatasaray 0 1 36 Atalanta 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/09/2025 Champions Newcastle United 1-2 Barcelona









-Últimos Resultados del Newcastle.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/09/2025 Champions Newcastle United 1-2 Barcelona 13/12/2023 Champions Newcastle United 1-2 AC Milan 28/11/2023 Champions Paris Saint-Germain 1-1 Newcastle United 07/11/2023 Champions Borussia Dortmund 2-0 Newcastle United 25/10/2023 Champions Newcastle United 0-1 Borussia Dortmund









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/09/2025 Champions Newcastle United 1-2 Barcelona 14/09/2025 LaLiga Barcelona 6-0 Valencia 31/08/2025 LaLiga Rayo 1-1 Barcelona 23/08/2025 LaLiga Levante 2-3 Barcelona 16/08/2025 LaLiga Mallorca 0-3 Barcelona









-Próximos partidos del Newcastle.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 01/10/2025 18:45 Champions Union St.Gilloise Newcastle United 21/10/2025 21:00 Champions Newcastle United Benfica 05/11/2025 21:00 Champions Newcastle United Athletic Bilbao









-Próximos partidos del Barcelona.

