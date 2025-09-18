Newcastle 1 - 2 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 18 de septiembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Newcastle cayó este jueves por 1-2 ante el Barcelona en un partido de la primera jornada de la Champions disputado en St James' Park, donde los azulgranas dominaron claramente el encuentro con un 61% de posesión y 19 remates por solo 9 de los locales. Marcus Rashford fue el gran protagonista del encuentro con dos goles (minutos 58 y 67), mientras que Anthony Gordon marcó el tanto del honor local en el minuto 90.
El Barcelona mostró un juego más fluido y controlado, con Marcus Rashford como principal ejecutor ofensivo, mientras que el Newcastle apenas pudo contrarrestar la superioridad táctica y técnica de los visitantes. La victoria deja al Barcelona con tres puntos en el inicio de su andadura en la presente edición de la Champions.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: NEWCASTLE 1 - BARCELONA 2 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
NEWCASTLE: Nick Pope; Kieran Trippier (Sven Botman, min.76), Fabian Schaer (Malick Thiaw, min.63), Daniel Burn, Valentino Livramento; Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Joelinton (Joseph Willock, min.63); Anthony Elanga (Jacob Murphy, min.63), Anthony Gordon, Harvey Barnes (Nick Woltemade, min.63).
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi (Andreas Christensen, min.69), Gerard Martin (Eric Garcia, min.81); Pedri, Frenkie de Jong, Raphinha, Fermin Lopez (Marc Casado, min.90+3), Marcus Rashford (Dani Olmo, min.81), Robert Lewandowski (Ferran Torres, min.69).
--GOLES.
0-1, min.58: Marcus Rashford (Jules Kounde) .
0-2, min.67: Marcus Rashford.
1-2, min.90: Anthony Gordon (Jacob Murphy) .
--ÁRBITRO.
Glenn Nyberg, asistido en las bandas por Mahbod Beigi y Andreas Soederkvist, en el VAR: Jerome Brisard y Bram Van Driessche. Amonestó a Joelinton (min.28), Daniel Burn (min.45+2), por parte del NEWCASTLE. Amonestó a Gerard Martin (min.45), Fermin Lopez (min.75), Frenkie de Jong (min.82), Marc Casado (min.90+7), por parte del BARCELONA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
St James' Park
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Newcastle
| Barcelona
|Goles
| 1
| 2
|Remates Fuera
| 1
| 9
|Remates
| 9
| 19
|Pases Totales
| 287
| 540
|Corners
| 6
| 4
|Faltas
| 11
| 12
|Posesión
| 39%
| 61%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 6
|Fueras de Juego
| 3
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 84
| 110
|Ataques Peligrosos
| 52
| 53
|Centros
| 27
| 10
|Saques de Banda
| 19
| 20
|Saques de Portería
| 11
| 4
|Tratamientos
| 8
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 12
| 14
|Paradas
| 2
| 4
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Eintracht Frankfurt
| 3
| 1
|2
| Paris Saint-Germain
| 3
| 1
|3
| Club Brugge
| 3
| 1
|3
| Sporting CP
| 3
| 1
|5
| Union St.Gilloise
| 3
| 1
|6
| Bayern Munich
| 3
| 1
|7
| Inter
| 3
| 1
|7
| Arsenal
| 3
| 1
|9
| Manchester City
| 3
| 1
|10
| Qarabag FK
| 3
| 1
|11
| Liverpool
| 3
| 1
|12
| Barcelona
| 3
| 1
|13
| Real Madrid
| 3
| 1
|14
| Tottenham Hotspur
| 3
| 1
|15
| Borussia Dortmund
| 1
| 1
|16
| Juventus
| 1
| 1
|17
| Bodoe/Glimt
| 1
| 1
|18
| Bayer Leverkusen
| 1
| 1
|19
| Slavia Prague
| 1
| 1
|19
| FC Koebenhavn
| 1
| 1
|21
| Olympiacos
| 1
| 1
|21
| Pafos FC
| 1
| 1
|23
| Atlético
| 0
| 1
|24
| Benfica
| 0
| 1
|25
| Marseille
| 0
| 1
|26
| Newcastle United
| 0
| 1
|27
| Villarreal
| 0
| 1
|28
| Chelsea
| 0
| 1
|29
| PSV Eindhoven
| 0
| 1
|30
| Ajax
| 0
| 1
|30
| Athletic Bilbao
| 0
| 1
|30
| SSC Napoli
| 0
| 1
|33
| Monaco
| 0
| 1
|33
| Kairat Almaty
| 0
| 1
|35
| Galatasaray
| 0
| 1
|36
| Atalanta
| 0
| 1
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/09/2025
| Champions
| Newcastle United
| 1-2
| Barcelona
-Últimos Resultados del Newcastle.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/09/2025
| Champions
| Newcastle United
| 1-2
| Barcelona
|13/12/2023
| Champions
| Newcastle United
| 1-2
| AC Milan
|28/11/2023
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 1-1
| Newcastle United
|07/11/2023
| Champions
| Borussia Dortmund
| 2-0
| Newcastle United
|25/10/2023
| Champions
| Newcastle United
| 0-1
| Borussia Dortmund
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/09/2025
| Champions
| Newcastle United
| 1-2
| Barcelona
|14/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 6-0
| Valencia
|31/08/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Barcelona
|23/08/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-3
| Barcelona
|16/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 0-3
| Barcelona
-Próximos partidos del Newcastle.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|01/10/2025 18:45
| Champions
| Union St.Gilloise
| Newcastle United
|21/10/2025 21:00
| Champions
| Newcastle United
| Benfica
|05/11/2025 21:00
| Champions
| Newcastle United
| Athletic Bilbao
-Próximos partidos del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/09/2025 21:00
| LaLiga
| Barcelona
| Getafe
|25/09/2025 21:30
| LaLiga
| Real Oviedo
| Barcelona
|28/09/2025 21:00
| LaLiga
| Barcelona
| Real Sociedad