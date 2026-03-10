Newcastle 1 - 1 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Newcastle 1 - 1 Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de Champions - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de marzo de 2026.

En el enfrentamiento entre Newcastle y Barcelona, que culminó con un empate a uno, se vivió un duelo intenso en St James' Park. A lo largo del partido, el Barcelona demostró tener un mayor control del juego, evidenciado por su posesión del balón del 54% frente al 46% del Newcastle. A pesar de este dominio, ambos equipos mostraron una sólida ofensiva, con el Newcastle realizando 17 remates y el Barcelona 10. La tensión se mantuvo alta hasta los momentos finales, donde Harvey Barnes, asistido por Jacob Murphy, abrió el marcador para el Newcastle en el minuto 86, pero Lamine Yamal igualó el encuentro para el Barcelona con un penalti en el tiempo añadido, minuto 90(+6). El arbitraje, a cargo de Marco Guida, mantuvo el orden en un partido disputado, mostrando tarjetas amarillas a Sandro Tonali y Joseph Willock del Newcastle, y a Joao Cancelo del Barcelona, sin que el VAR interviniera en ninguna decisión crítica. La igualdad en el marcador deja todo abierto para el partido de vuelta, donde ambos equipos buscarán asegurar su avance a la siguiente ronda de la competición. La actuación destacada de Harvey Barnes, marcando el gol para el Newcastle, y la respuesta de Lamine Yamal desde el punto penal para el Barcelona, reflejaron la intensidad y el equilibrio de fuerzas a lo largo del encuentro.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: NEWCASTLE 1 - BARCELONA 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

NEWCASTLE: Aaron Ramsdale; Kieran Trippier (Valentino Livramento, min.67), Malick Thiaw, Daniel Burn, Lewis Hall; Jacob Ramsey, Sandro Tonali, Joelinton; Anthony Elanga (Jacob Murphy, min.67), William Osula (Anthony Gordon, min.67), Harvey Barnes (Joseph Willock, min.90).



BARCELONA: Joan Garcia; Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Ronald Araujo (Xavi Espart, min.88); Marc Bernal (Marc Casado, min.73), Pedri (Dani Olmo, min.70), Lamine Yamal, Fermin Lopez (Ferran Torres, min.88), Raphinha, Robert Lewandowski (Marcus Rashford, min.70).



--GOLES.

1-0, min.86: Harvey Barnes (Jacob Murphy) .

1-1, min.90(+6): Lamine Yamal, de penalti.





--ÁRBITRO.

Marco Guida, asistido en las bandas por Giorgio Peretti y Giuseppe Perrotti, en el VAR: Daniele Chiffi y Marco Di Bello. Amonestó a Sandro Tonali (min.34), Joseph Willock (min.90+4), por parte del NEWCASTLE. Amonestó a Joao Cancelo (min.68), por parte del BARCELONA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

St James' Park



-Estadísticas del partido.

Estadística Newcastle Barcelona Goles 1 1 Remates Fuera 6 4 Remates 17 10 Corners 9 4 Faltas 14 9 Posesión 46% 54% Tiros Bloqueados 7 4 Fueras de Juego 6 1 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Centros 20 8 Saques de Banda 17 16 Saques de Portería 5 5 Tratamientos 1 1 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 10 20 Paradas 1 3 Contra Golpes 2 2



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/03/2026 Champions Newcastle United 1-1 Barcelona 18/09/2025 Champions Newcastle United 1-2 Barcelona









-Últimos Resultados del Newcastle.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/03/2026 Champions Newcastle United 1-1 Barcelona 24/02/2026 Champions Newcastle United 3-2 Qarabag FK 18/02/2026 Champions Qarabag FK 1-6 Newcastle United 28/01/2026 Champions Paris Saint-Germain 1-1 Newcastle United 21/01/2026 Champions Newcastle United 3-0 PSV Eindhoven









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/03/2026 Champions Newcastle United 1-1 Barcelona 07/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Barcelona 28/02/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Villarreal 22/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Levante 16/02/2026 LaLiga Girona 2-1 Barcelona









-Próximos partidos del Newcastle.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 18/03/2026 18:45 Champions Barcelona Newcastle United









-Próximos partidos del Barcelona.

