Nick Kyrgios 2 - 0 Corentin Moutet: resumen y estadísticas del partido de Stuttgart Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de junio de 2026.





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El tenista australiano Nick Kyrgios ha avanzado a los octavos de final del torneo Stuttgart Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en hierba, tras ganar por la vía rápida al francés Corentin Moutet con un resultado de 6-3, 6-4 en una duración de 1 hora y 13 minutos. En el primer set, Nick Kyrgios logró un quiebre de servicio en el segundo juego, lo que le permitió tomar una ventaja temprana. Mantuvo su servicio durante todo el set, ganando 6-3. En el segundo set, Kyrgios rompió el servicio de Moutet en el primer juego y mantuvo su servicio en los juegos posteriores, cerrando el set 6-4. En términos de estadísticas de servicio, Nick Kyrgios tuvo un porcentaje de primer servicio del 84% y ganó el 75% de los puntos con su servicio. Además, logró 8 aces y cometió 1 doble falta durante el partido.



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